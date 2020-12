Kim Kardashian donne un aperçu des diapositives Yeezy et de nouveaux coloris

Mme West a laissé les fans jeter un premier coup d’œil sur ce sur quoi son mari Kanye a travaillé.

Les Kardashians montrent toujours leur équipement exclusif, en particulier lorsqu’il s’agit de Yeezys. C’est un événement régulier de voir Kim Kardashian-West montrer un aperçu de la marque de plusieurs millions de dollars de son mari Kanye West, et aujourd’hui (30 novembre) n’était pas différent. Kim était occupée à publier des captures d’écran sur son histoire Instagram de ses amis et de sa famille qui la harcelaient pour qu’elle rattrape son retard sur la nouvelle émission «it» L’annulation, mais le magnat de la star de télé-réalité a également glissé dans un bref aperçu non seulement des nouvelles diapositives Yeezy, mais également des coloris à venir. La vaste collection de chaussures rapportera sûrement la pâte pour le couple milliardaire. Tout au long de sa candidature à la présidence au cours des derniers mois, Kanye a partagé ses idées innovantes pour sa marque. Bien que non conventionnel, le pionnier reste en avance sur le jeu et continue de faire des mouvements malgré les critiques. Sans surprise, le public avait pas mal à dire sur l’aperçu Yeezy de Kim Kardashian. Récemment, il y a eu un certain nombre de dates de sortie et de premiers regards sur les modèles de chaussures spécifiques de Kanye, et ils n’ont fait qu’augmenter à l’approche de 2021. Jetez un coup d’œil à la prochaine collection de coloris et aux diapositives Yeezy ci-dessous. Assurez-vous également de consulter notre histoire sur la marque Kanye: Les conceptions Yeezy de Kanye West sont-elles axées sur la reconnaissance de nom?