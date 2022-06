Kim Kardashian dit qu’elle envisagerait de manger du caca tous les jours si cela signifiait avoir l’air jeune

« Si tu me disais que je devais littéralement manger du caca tous les jours et que j’aurais l’air plus jeune, je pourrais. Je pourrais bien. »

Elle parlait de l’importance de la beauté et des soins de la peau pour elle, ce qui est logique car elle vient de lancer une nouvelle gamme de produits appelée SKKN BY KIM.

SKKN est présenté comme « une nouvelle ère de soins de la peau par Kim Kardashian », et non, il ne contient pas de caca.

« Je pense [my] crédibilité [comes from people] sachant que j’ai reçu les meilleurs conseils de tous les temps et les meilleures formulations de certaines des personnes que je respecte le plus », a déclaré Kardashian.