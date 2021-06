Kim Kardashian dit qu’elle doit des excuses à son ex-mari Kris Humphries

Kim Kardashian dit qu’elle a essayé de s’excuser auprès de son ex-mari Kris Humphries, mais il ne veut pas de ses nouvelles.

Au cours de la première partie du très médiatisé « Keeping Up with the Kardashians: The Final Curtain » jeudi sur E!, la star de télé-réalité et entrepreneure de 40 ans a déclaré à l’animateur Andy Cohen qu’elle regrettait la façon dont elle avait géré sa rupture avec Humphries, qui est survenue après seulement 72 jours de mariage, et qu’elle lui doit des excuses.

« J’étais tellement nerveuse de rompre avec quelqu’un », se souvient-elle. « Je l’ai totalement mal géré. J’ai complètement rompu avec lui de la pire des manières et je ne pouvais pas – je ne savais tout simplement pas comment faire. J’ai tellement appris de ça. »

Après une romance éclair, Kardashian a épousé l’ancienne star de la NBA en août 2011 lors d’un mariage de 10 millions de dollars que E! diffusé comme une émission télévisée spéciale en deux parties. En octobre 2011, elle avait demandé le divorce.

Kris Humphries et Kim Kardashian en octobre 2011, le même mois où Kardashian a demandé le divorce de la star du basket. NBC

Kardashian a révélé qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de contacter Humphries pour s’excuser de la douleur qu’elle lui avait causée. « J’ai essayé de l’appeler pendant des mois », a révélé la star. Elle a également rencontré une fois le basketteur à l’hôtel Beverly Hills, mais il ne lui a pas parlé.

« Je l’ai vu et tous ses amis se sont levés de table, nous avions les tables côte à côte », a-t-elle déclaré. « Tous ses amis se sont levés et m’ont dit bonjour et il m’a littéralement regardé et, genre, ne voulait même pas me parler. »

Kardashian a admis qu’elle avait « les pieds froids » la veille du mariage télévisé du couple. Elle s’est forcée à marcher dans l’allée pour éviter d’être qualifiée de « mariée en fuite ».

Lorsque Cohen lui a demandé si elle avait partiellement célébré son mariage juste pour le spectacle, elle a accepté.

« Je dirai parce que j’étais sous pression. J’avais l’impression que j’allais laisser tomber tout le monde », a-t-elle déclaré.

Pendant la lune de miel du couple en Italie, elle savait avec certitude qu’elle avait « pris la mauvaise décision ».

En février 2021, Kardashian a demandé le divorce de son troisième mari, le rappeur Kanye West. L’ancien couple partage quatre enfants: North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans. (La star de télé-réalité était également mariée au producteur Damon Thomas de 2000 à 2004.)

Humphries a expliqué comment son bref mariage avec Kardashian a affecté sa carrière de basketteur, dans un essai franc de 2019 qu’il a écrit pour The Players’ Tribune.

«Je jouais au Madison Square Garden pour la première fois après la fin de mon mariage, et je me faisais huer si fort que c’en était fou. Je parle de sentir-le-dans-les-os hué. Je n’étais plus Kris Humphries. Je n’étais pas une vraie personne. J’ai été ce mec, » a écrit l’ancien joueur des New Jersey Nets, qui est apparu à plusieurs reprises sur » KUWTK « .

Bien que l’athlète sache que certains fans le considéraient comme un chercheur de célébrité, il a insisté sur le fait que ses sentiments pour Kardashian étaient « 100% réels ». Il a également déclaré qu’il était entré dans un « endroit sombre » après la rupture de leur mariage.

« Ce n’est jamais facile de vivre l’embarras de quelque chose comme ça – avec vos amis, avec votre famille », a écrit Humphries. « Mais quand ça se joue si publiquement, devant le monde, c’est un tout autre niveau. C’était brutal. »

Kim Kardashian West et Kanye West le 28 août 2016 à New York. Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP

Kardashian a également parlé de son divorce avec West lors des retrouvailles de jeudi, en disant « J’aimerais ne me marier qu’une seule fois », se référant à leur mariage.

« Mon mariage avec Kanye et mes enfants est si réel… beaucoup d’amour », a-t-elle expliqué. « C’était pour moi mon premier vrai mariage. »

Lorsque Cohen a demandé ce qui avait conduit à leur divorce, elle a refusé de répondre.

« Honnêtement, je ne pense même pas que je le dirais ici à la télévision, mais ce n’est pas une chose en particulier qui s’est produite de part et d’autre. C’était juste une divergence d’opinions générale sur quelques choses qui a conduit à cette décision », a-t-elle déclaré. . « Je ne voudrais en aucun cas que quelqu’un pense que je n’ai pas tout donné ou que je n’ai pas vraiment essayé. Nous avons quatre enfants. Il n’y a rien que les parents voudraient plus, ou que les enfants veulent plus, que de voir leurs parents ensemble. »

Sur leur position aujourd’hui, elle a déclaré qu’ils avaient une relation de coparentalité incroyable et qu’elle resterait à jamais la « plus grande fan » de Kanye.

« C’est le père de mes enfants », a-t-elle ajouté. « Kanye fera toujours partie de la famille. »

La deuxième partie de « Keeping Up with the Kardashians: The Final Curtain » est diffusée dimanche à 21 h HE sur E!.