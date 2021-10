Kim Kardashian dit que North West insulte sa maison quand ils se disputent et je ricane

North West est officiellement notre Kardashian préférée.

Kim Kardashian a admis que sa fille North West sait exactement comment la frapper là où ça fait mal quand ils se disputent. La fillette de huit ans se met sous la peau de sa mère en venant pour ses compétences en design d’intérieur.

La maison de Kim Kardashian est connue pour être un peu, hum, fade. Les L’incroyable famille Kardashian La star vit dans un énorme manoir de 60 millions de dollars à Hidden Hills, en Californie, et il a fallu quatre ans pour perfectionner l’étrange ambiance de « monastère minimal ». La maison est connue pour être décorée dans tous les tons neutres et pour avoir peu de meubles. Le designer belge Axel Vervoordt est responsable des intérieurs minimalistes et même la chambre de North a l’air un peu hantée.

Au fil des ans, Internet a grillé divers éléments de la maison de Kim. Que ce soit ses décorations de Noël sans âme qui ressemblent un peu à des tampons ou le lavabo de Kim Kardashian, elle ne peut pas faire de pause. Eh bien, il s’avère que North n’aime pas non plus la maison familiale et elle n’a pas peur d’exprimer son opinion.

Kim Kardashian dit que North West insulte sa maison quand ils se disputent. Photo : @kimkardashian via Instagram, @kanyewest via Twitter

Dans un récent épisode d’Ellen Digital Confessions de maman série, on a demandé à Kim : « Quelle est la chose la plus méchante que votre enfant vous ait dite ? Et la réponse de Kim est vraiment hilarante : « Chaque fois que j’entre dans une sorte de désaccord avec ma fille North, elle pense que c’est une fouille pour moi : elle dira : » Ta maison est si moche, elle est toute blanche ! Qui vit comme cette?’ Elle pense juste que ça me touche, et c’est un peu méchant parce que j’aime ma maison. »

Vous devez respecter North pour ne jamais avoir laissé sa mère vivre – et ce n’est pas la première fois non plus… Le mois dernier, North a torréfié de façon hilarante Kim pour avoir changé sa voix dans les vidéos Instagram. Et puis quelques mois auparavant, elle avait appelé Kim pour avoir menti sur le fait qu’elle était une fan d’Olivia Rodrigo.

Rien que du respect pour notre Président Kardashian.

