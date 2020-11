Kim Kardashian dit que « Lost In The World » de Kanye West a inspiré un poème qu’il lui a écrit

Kim Kardashian explique comment Kanye West a imaginé « Lost in The World » à l’occasion de l’anniversaire de « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ».

Kim Kardashian a donné une friandise dans les coulisses en l’honneur de l’anniversaire de la sortie de l’emblématique de Kanye West Ma belle fantaisie tordue sombre, Dimanche. Elle dit qu’une grande partie de « Lost in The World » a été écrite pour elle. Dimitrios Kambouris / «Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de« Lost In The World »sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy…. Kanye n’a pas pu trouver des paroles et s’est rendu compte qu’il les avait, c’était ce qu’il m’avait écrit pour ma 30e carte d’anniversaire. Elle a ajouté: «Il a pris le poème qu’il m’a écrit et en a fait la chanson. «Joyeux anniversaire de 10 ans MBDTF.» « Lost in The World », avec Bon Iver, est considéré comme l’un des meilleurs morceaux de l’album par de nombreux fans qui ont débattu du meilleur morceau de l’album sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Ma belle fantaisie tordue sombre est sorti le 22 novembre 2010. En l’honneur du dixième anniversaire de sa sortie, nous nous sommes entretenus avec l’ingénieur et producteur Anthony Kilhoffer. « Kanye avait sa vision depuis le début. Il était très précis et concis sur tout. Il avait la sienne, vous savez, comme vous l’avez vu, il y a des images sur le mur des différents paramètres de choses qui étaient acceptables et non acceptables dans le cadre du instrumentation », a-t-il déclaré à propos de son travail sur l’album. [Via]