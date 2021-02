Kim Kardashian demande le divorce de Kanye West

Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West après presque sept ans de mariage.

Les rumeurs étaient vraies, Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West après 7 ans de mariage et apparemment la séparation se déroule dans de bonnes conditions, ils ont déjà accepté la garde de leurs enfants et aucun des deux ne combattra l’accord prénuptial. pic.twitter.com/zYdjKkAOwk – Podcast HYPE (@ elhyp3)

19 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Star Wars: Mena Massoud pourrait être Ezra dans la série « Ahsoka »

Il a été rapporté le mois dernier que le couple vivait « Des vies séparées » et ce divorce était « imminent » pour le couple de célébrités.

Maintenant, une porte-parole de la Cour supérieure de Los Angeles à . a confirmé que Kardashian a déposé les papiers de divorce le 19 février. Un représentant de Kardashian a également confirmé qu’ils avaient soumis des documents.

Selon TMZ, des sources qualifiées de « sympathiques », affirmant que Kardashian demande la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple, Ouest il a dit qu’il est « bien ».

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie dans une forteresse de la Renaissance à Florence, en Italie, en 2014 et ils ont quatre enfants ensemble: North, Saint, Chicago et Psalm. C’était le premier mariage de l’Occident et le troisième de Kardashian.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Infinity Train » confirme la sortie de la saison 4

On pense que le mariage de West et Kardashian se sont séparés l’année dernière lorsque West, qui souffre de trouble bipolaire, a mené une campagne présidentielle américaine infructueuse marquée par des déclarations erratiques dans le cadre de sa soi-disant fête d’anniversaire.

Kardashian a défendu le comportement de West en un Libération dans lequel il a exhorté la compassion pour ses problèmes de santé mentale.