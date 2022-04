Kim Kardashian critiquée pour la vidéo de Pete Davidson et North West sur une voiturette de golf

Pas un jour ne passe sans que Kim Kardashian ne reçoive une sorte de contrecoup pour sa parentalité et bien que les critiques récentes proviennent principalement de Kanye West, les propres fans du fondateur de SKIMS pèsent maintenant.

Après qu’une vidéo récente ait circulé montrant la fille de Kardashian, North West, se promenant dans une voiturette de golf avec son nouveau petit ami, Pete Davidson, les fans n’ont pas tardé à porter des jugements.

Kim Kardashian est critiquée pour avoir permis à North West de s’asseoir sur les genoux de Pete Davidson.

Des vidéos de Davidson emmenant l’aîné des enfants de Kardashian pour une balade dans leur communauté fermée confirment que la star de télé-réalité l’a présenté à ses enfants – quelque chose que son ex-mari critique depuis des semaines.

Mais certains fans sont moins impressionnés que la fille de Kardashian semble si bien s’entendre avec Davidson.

Certains ont jugé le lieu de rencontre de Pete Davidson et North West inapproprié.

« Tu ne penses pas que ce serait bizarre pour North d’être assise sur les genoux d’un inconnu qu’elle vient de rencontrer, sans sa mère là ? » a demandé un fan sur Reddit.

Beaucoup ont rapidement fermé l’utilisateur de Reddit pour avoir sexualisé l’interaction. Mais d’autres se sont demandé si leur proximité apparente pouvait indiquer que North avait noué un lien affectif avec un homme qu’elle ne connaît pas depuis si longtemps.

« Peut-être que North est physiquement affectueux avec tout le monde, mais pour beaucoup d’enfants, ce niveau de contact implique également un niveau de proximité émotionnelle », a demandé un utilisateur dans un fil Reddit séparé à ce sujet.

« Je pense qu’il est normal de se méfier de ce genre de proximité entre un enfant et le nouveau partenaire de ses parents. Surtout alors que le gamin vit très fraîchement le divorce de ses parents.

D’autres fans s’inquiétaient de ce que Kanye ressentirait si North traînait avec Pete Davidson.

West a affirmé que Davidson avait rencontré ses enfants il y a plusieurs mois, et a ensuite partagé une capture d’écran d’une conversation avec la star de « SNL » l’avertissant qu’il ne rencontrera jamais les quatre Wests.

Sur Instagram, les fans ont inondé les images de Davidson et North de commentaires affirmant que c’était « irrespectueux » envers l’ex-mari de Kardashian.

Instagram

« Ils ne font que jouer avec Kanye à ce stade parce que Ye a spécifiquement dit qu’il ne voulait pas de SKETE dans le Nord », a ajouté quelqu’un d’autre.

Cependant, de retour sur Reddit, les fans se sont demandé s’il y avait de la misogynie en jeu dans ce genre de commentaires. Les fans seraient-ils si critiques si West présentait ses partenaires à ses enfants ? Est-ce que West se soucierait même de ce que Kardashian ressentait à ce sujet?

D’autres ont souligné que les tentatives de West pour empêcher Davidson et ses enfants de se rencontrer n’étaient qu’une autre tentative de contrôler son ex-femme.

« C’est un comportement de contrôle que de s’attendre à ce qu’un coparent respecte vos propres attentes spécifiques dans le cadre de leur nouvelle relation », a écrit un fan.

« Pete n’est pas un truc d’un soir, il passe clairement du temps avec la famille et Kim est sérieux à son sujet – cela semble être un moment tout à fait approprié pour présenter les enfants. »

Comme les fans l’ont également mentionné, nous ne connaissons pas réellement les réflexions actuelles de West à ce sujet ni les conversations qui ont eu lieu entre l’ancien couple et qui ont pu mener à ce point.

De même, qui sommes-nous en tant que simples fans pour commenter le fonctionnement interne d’une famille ?

Nous avons donc demandé à un thérapeute conjugal et familial de déterminer s’il était trop tôt pour que Kim Kardashian présente Pete Davidson à ses enfants.

« Les enfants ne peuvent tolérer qu’un certain nombre de turbulences à la fois », explique Judy Tiesel-Jensen, une thérapeute avec plus de 30 ans d’expérience en thérapie de couple et familiale.

« Surtout lors d’un divorce, les enfants se demandent constamment comment ils auraient pu être à blâmer. »

« Si un enfant est toujours aux prises avec cette question et la sortie d’un parent, il peut être écrasant d’ajouter une nouvelle personne dans le mélange. »

Histoires liées de YourTango :

Tiesel-Jensen note qu’il y a des facteurs qui doivent être pris en compte avant de faire l’introduction.

Votre enfant est-il équipé pour gérer les transitions? Votre partenaire est-il préparé à toute réaction potentiellement négative que votre enfant pourrait avoir ?

Elle note également que l’âge de l’enfant est pertinent.

« Cognitivement, les enfants ne sont pas capables de retenir ‘à la fois/et’ dans leur esprit jusqu’à l’adolescence », explique Tiesel-Jensen.

« Avant cela, le développement de leur cerveau se forme de manière concrète du » soit / soit « . Un nouveau partenaire pourrait forcer des enfants plus jeunes soit à accepter [them] et rejetant [the] parent, ou vice versa.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.