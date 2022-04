Kim Kardashian accusée d’avoir photographié le visage de Pete Davidson sur une nouvelle photo

Suite à une guerre des mots en ligne entre Davidson et West, c’est le rappeur ex-femme qui est maintenant dans la ligne de mire pour avoir prétendument altéré la vie de son nouveau partenaire apparence.

Dans une série de photos téléchargées sur Instagram, certains fans suggèrent que Kardashian a modifié la mâchoire et le nez de Davidson pour qu’ils aient l’air plus sculptés.

Un compte du nom de @ProblematicFame, qui cherche à exposer comment ‘Instagram peut avoir un impact sur les normes de beauté », a fait une comparaison côte à côte de Davidson sur SNL vs l’image qui Kardashian téléchargé sur Instagram.

Le message, qui était sous-titré « Instagram vs Reality », a eu beaucoup de succès en ligne, déclenchant un débat sur la question de savoir si l’image avait été trafiquée.

« L’apparence du nez et du cou de Pete n’a pas été modifiée de toute façon », affirme l’initié. « L’image montrée dans le cote à cote montre son visage sous un angle différent, et il sourit plus grand donc ce ne peut pas être un des pommes avec des pommes comparaison. »