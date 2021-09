Kim Kardashian a-t-elle déjà rencontré Donda, la mère de Kanye West ?

Kim Kardashian et Kanye West ont récemment célébré le lancement de son album tant attendu, Donda. Après avoir été séparée pendant plusieurs mois, la fondatrice de SKIMS a assisté à plusieurs soirées d’écoute de son mari et est même apparue en robe de mariée pour l’un de ses clips. Cependant, le couple envisage toujours de divorcer. Kardashian a pris la décision légale plus tôt cette année.

Avant leur mariage, la mère de West, Donda West, est décédée. Mais, la star de télé-réalité a-t-elle déjà rencontré la mère de son mari ?

Kim Kardashian a rencontré la mère de Kanye West, Donda West deux mois avant sa mort tragique

Kardashian a toujours été transparente avec ses fans sur le fait d’être une romantique désespérée. Après avoir fréquenté des célébrités telles que Ray J et Reggie Bush, elle a épousé son deuxième mari, Kris Humphries, en 2011. Malheureusement, ils se sont séparés 72 jours plus tard et ont finalement divorcé en 2013.

Au milieu de son divorce avec Humphries, Kardashian et West ont commencé à parler plus fréquemment. En 2012, le couple est devenu un couple officiel. Bien qu’ils aient décidé de sortir ensemble cette année-là, Kardashian West a partagé en 2019 à quel point leur amitié remontait loin. Les L’incroyable famille Kardashian La star a tweeté une photo d’elle assistant à l’une des représentations de West en 2007. Kardashian a également ajouté que le spectacle avait eu lieu la nuit où elle a rencontré Donda.

Fait amusant – sur cette photo, j’étais sur le point de rencontrer Kanye pour sa performance Good Life pour les MTV Awards. Je ne le connaissais pas vraiment mais ses gens appelaient mes gens lol et j’étais une fille dans le public lors du spectacle à Vegas. J’ai rencontré sa mère Donda cette même nuit https://t.co/8tSLlb0UwE – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 janvier 2019

« Fait amusant – sur cette photo, j’étais sur le point de rencontrer Kanye pour sa performance Good Life pour les MTV Awards. Je ne le connaissais pas vraiment, mais ses gens appelaient mes gens lol et j’étais une fille dans le public lors du spectacle en direct à Vegas. J’ai rencontré sa mère Donda cette même nuit.

Deux mois après leur rencontre, Kardashian a appris avec le reste des fans de West que sa mère était décédée en novembre 2007 à l’âge de 58 ans. . »

Kanye West a partagé une fois ce que Donda ressentirait à propos de Kim Kardashian et de leurs enfants

Six ans après la mort de Donda, Kardashian et West ont accueilli leur premier enfant, North West, 8 ans. L’année suivante, le couple s’est marié en Italie parmi leurs amis et leur famille. Tout au long de leur mariage, West et Kardashian West ont eu trois autres enfants : Saint West, 5 ans, Chicago West, 3 ans et Psalm West, 2 ans.

Bien que Donda n’ait pas pu voir ses enfants physiquement, le rappeur « All of the Lights » a dit à David Letterman qu’elle la sentait toujours avec lui. West a également déclaré que sa mère serait ravie de passer du temps avec sa grande famille si elle était en vie aujourd’hui.

« Cela aurait été le moment le plus amusant de sa vie », a-t-il déclaré. « Pour que ces enfants courent autour de cette maison et puissent leur acheter des jouets. »

Kanye a mentionné plusieurs fois Kim Kardashian West dans ‘Donda’

En août 2021, West a publié Donda à ses fans. Selon Variety, l’album a atteint le no. 1 place dans 152 pays quelques jours seulement après sa sortie. De plus, le projet de 27 pistes propose des collaborations avec DaBaby et Marilyn Manson.

Depuis Donda est sorti, de nombreux mélomanes ont essayé de relier les paroles de West à son divorce imminent avec Kardashian. Bien qu’il n’ait pas révélé si l’une des chansons parle de sa femme, la chanson de West, « Hurricane », met en lumière les problèmes de confiance du rappeur qu’il a développés pendant leur mariage.

« Chauffé par les rumeurs, lisez-le trop / Fiendin’ pour un véritable amour, demandez à Kim: ‘Qu’est-ce que tu aimes?’ / Difficile de trouver la vérité, mais la vérité était que la vérité était nulle / On dirait toujours de faire des choses, mais cette fois, c’était trop », a-t-il écrit.

Donda est disponible sur la plupart des plateformes de streaming.