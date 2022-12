Kim Kardashian a révélé qu’elle avait récemment commencé à boire de l’alcool et du café

célébrités

Kim Kardashian est reconnue pour son mode de vie sain, bien qu’elle ait maintenant avoué qu’elle avait récemment commencé à boire de l’alcool et du café. Quelle surprise!

kim kardashian profité d’une conversation informelle avec Gwyneth Paltrow dans le balado Le Goup où il a avoué que son mode de vie sain que tout le monde reconnaît parfaitement a récemment ajouté deux nouvelles coutumes qui surprendront certainement les personnes attentives aux différentes alternatives dans les coutumes de cette célébrité avant-gardiste à maintes reprises.

« J’ai commencé à boire un peu à l’âge de 42 ans. Café et alcool”Kardashian a dit à l’actrice. « J’ai l’impression qu’il faut que je me détende un peu »il ajouta. Interrogée par Paltrow pourquoi elle fait le changement maintenant, la mère de quatre enfants, qui étudie pour devenir une future avocate, a expliqué : « Pourquoi pas, vous savez? J’ai l’impression de travailler beaucoup et de me concentrer toute la journée après l’école, donc ce sont toutes des réunions sur les produits et des réunions sur les tests et les emballages pour SKKN. »sa marque innovante.

Les nouvelles habitudes de Kim Kardashian

« Je ne me sens jamais à l’aise de rester à ne rien faire. Ma réponse à cela a donc été de passer du temps avec mes amis, de prendre un verre et de rester un peu plus tard, alors que je ne l’aurais probablement pas fait avant. »a fait remarquer la populaire entrepreneure qui a en même temps ajouté que sa boisson préférée dans ce que propose le spectre de l’alcool est la tequila d’origine mexicaine.

« Il suffit d’un petit shot d’ananas et d’un shot de tequila »manifesté kim kardashian. « Je bois deux verres et je vais bien. C’est vraiment très amusant »a déclaré la célébrité avec un ton complice, qui est à un moment de popularité où tout ce qu’il fait et dit atteint les médias, c’est pourquoi cette confession ne sera certainement pas oubliée de sitôt.

Comment est la vie de kim kardashian aujourd’hui? Une source proche d’elle a déclaré : « Aucune des sœurs Kardashian n’est vraiment folle. Elles sont très soucieuses de leur image, surtout Kim. Elles n’aiment pas perdre le contrôle. Kim a définitivement eu ses années de fête, surtout à l’époque où elle était amie avec Paris. Elle avait aussi l’habitude de aller dans des clubs tous les soirs de la semaine. Sa vie est complètement différente maintenant.même si elle a ajouté un peu de tequila et de café à ses soirées, cette célébrité sait garder son sang-froid…

