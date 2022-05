Kim Kardashian a été poursuivie en justice par la mère de Brandy et Ray J en 2008

Ray J s’exprime pour la première fois sur un procès intenté par sa mère accusant son ex-petite amie, Kim Kardashian, de l’avoir volée.

En 2008, la mère de Brandy et Ray J, Sonja Norwood, a poursuivi Kim Kardashian et ses frères et sœurs pour avoir volé jusqu’à 120 000 € sur sa carte American Express.

Avant l’époque de « Keeping Up With The Kardashians » et le statut de milliardaire de Kardashian, la star de télé-réalité était relativement inconnue.

Pourquoi Kim Kardashian a-t-elle été poursuivie par la mère de Brandy et Ray J ?

Kardashian travaillait comme styliste de Brandy en 2004 et avait été autorisé à effectuer un achat avec la carte de crédit.

Cependant, Norwood allègue que Kardashian a ensuite passé la carte à ses frères et sœurs et a continué à faire des achats dans les magasins de vêtements appartenant à Kardashian, Dash and Smooch pour un total de 120 636 €.

« L’enquête a révélé que les Kardashian ont utilisé leurs deux magasins et d’autres magasins que je n’ai jamais visités pour profiter de moi. J’ai vraiment hâte que les Kardashian rendent compte de leur inconduite devant un tribunal », a déclaré Norwood dans un communiqué.

Le procès a également nommé Khloe, Kourtney et Robert Jr. et demande l’argent dépensé entre 2006 et 2007 ainsi que 10% d’intérêts.

« Je ne voulais pas engager de poursuites contre la famille Kardashian sans mener une enquête approfondie sur les accusations et discuter de toutes les options, y compris les poursuites pénales, avec ma famille », a déclaré Norwood dans des rapports de People.

Brandy et Ray J auraient convaincu leur mère de ne pas porter plainte.

Brandy et Ray J, qui sont apparus dans la tristement célèbre sex tape avec Kardashian, auraient demandé à leur mère de ne pas engager de poursuites pénales.

« Après que Ray J et Brandy m’aient exhorté à ne pas porter plainte au pénal en raison de leur amitié antérieure, j’ai décidé de donner aux Kardashian l’occasion de résoudre cette affaire sans poursuite », a déclaré Norwood.

«Lorsque les accusations frauduleuses ont été portées à leur attention, ils se sont excusés abondamment et nous ont informés, par l’intermédiaire de leurs avocats, qu’ils paieraient la totalité de la dette. Cependant, ils ont depuis renié cette promesse.

Les Kardashian ont nié les allégations.

« Les accusations portées contre les Kardashian sont sans fondement. Kim et Khloe étaient tous deux employés par les Norwood et n’ont jamais utilisé leurs cartes de crédit sans leur autorisation expresse. La famille Kardashian a hâte de prouver l’absurdité de ces affirmations devant un tribunal », indique le communiqué de 2008.

Pendant ce temps, Khloe travaillait également comme assistante personnelle de Brandy.

L’affaire a ensuite été réglée à l’amiable en 2009. La poursuite a été rejetée le 1er juin avec préjudice, ce qui signifie que l’affaire n’a pas pu faire l’objet d’un appel ou d’un nouveau dépôt.

Ray J dit que lui et Kim Kardashian pourraient toujours être ensemble sans le vol présumé.

« En dehors du fait qu’ils volent de l’argent à ma famille, nous serions probablement toujours ensemble maintenant », a récemment déclaré Ray J au DailyMail.

« Mais quand c’est arrivé, j’ai dit que je ne voulais plus coucher avec toi – tu as volé de l’argent à ma famille. C’est pourquoi nous avons cessé de parler. »

La tristement célèbre bande de Kim et Ray J a été divulguée en 2007, avant que le procès ne soit intenté, et il n’a jamais été précisé qui l’a partagée ni pourquoi.

Ray J a récemment suggéré que la bande avait été publiée volontairement par Kardashian et sa mère Kris Jenner et avait rejeté le scénario qui se déroulait dans l’émission de télé-réalité de son ex.

Le rappeur a estimé que l’affirmation selon laquelle il avait une « deuxième bande » était fausse.

Le moment de la sortie de la bande un an avant que Norwood ne dépose officiellement son procès a largement ajouté à la rumeur selon laquelle Kardashian, dans une sorte d’acte de vengeance, a organisé sa sortie.

Bien sûr, la bande avait déjà été partagée au moment du procès, mais l’implication de Kim dans le drame familial de Brandy et Ray J est certainement pour le moins intéressante !

