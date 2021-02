Kim Kardashian a déposé une demande de divorce contre Kanye West

L’AP rapporte que Kardashian, 40 ans, a demandé le divorce de West, 43 ans, aujourd’hui (19 février).

« Des sources proches du dossier mais non autorisées à parler publiquement ont confirmé que Kardashian avait demandé le divorce devant la Cour supérieure de Los Angeles », a-t-il déclaré.

« Le dossier n’était pas disponible immédiatement. »

Kim Kardashian et Kanye West en 2014. Crédit: PA

Les deux se sont mariés à Florence, en Italie, en mai 2014, et ont quatre enfants ensemble: North, Chicago, Psalm et Saint.

Ils ont commencé à se fréquenter en 2012, avant d’accueillir leur première fille North en 2013. West a ensuite proposé plus tard cette année-là, en utilisant un écran géant dans un stade vide au bord de l’eau des Giants de San Francisco.

Le mariage était le premier pour West, tandis que c’était le troisième de Kardashian.

Le couple l’année dernière. Crédit: PA

La nouvelle de leur divorce fait suite à l’annonce de la longue série de téléréalité de Kardashian L’incroyable famille Kardashian prendrait fin cette année après 14 ans sur les écrans.

La série a commencé en 2007 sur E! Réseau et suit la vie de la famille Kardashian-Jenner, y compris des membres tels que Kim, Khloe, Rob et Kourtney Kardashian, ainsi que Kendall, Kylie et Kris Jenner.

Dans un post Instagram en septembre dernier, Kardashian a écrit: « À nos fans incroyables – C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à L’incroyable famille Kardashian.

« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants.

Elle a poursuivi: « Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. Merci aux milliers d’individus et d’entreprises qui ont fait partie de cette expérience et, surtout, un merci très spécial. à Ryan Seacrest pour avoir cru en nous, E! pour être notre partenaire et notre équipe de production chez Bunim / Murray, qui ont passé d’innombrables heures à documenter nos vies.

« Notre dernière saison sera diffusée au début de l’année prochaine en 2021. Sans L’incroyable famille Kardashian, Je ne serais pas où je suis aujourd’hui. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui m’ont regardé et m’ont soutenu, moi et ma famille ces 14 dernières années incroyables.