Kim Jong-un déclare la K-pop « un cancer vicieux » qu’il doit éradiquer

La nation nord-coréenne, contrairement à ses frères du sud, est l’un des derniers régimes 100 % socialistes de la planète, de sorte que les déclarations de son chef, Kim Jong-un, reflètent généralement clairement le panorama auquel se trouvent ses habitants. sujet, de leur plein gré ou non.

Un récent rapport du New York Times a révélé que Jong-un s’était déclaré contre la K-pop, la considérant comme « un cancer vicieux » qui corrompt la jeunesse de sa nation, déclarant une guerre culturelle contre la diffusion de la musique, des films et séries produites par sa nation sœur du sud et qui ont réussi à se faufiler dans le peuple nord-coréen.

La nouvelle de cette « guerre culturelle » est apparue après un reportage de la source d’information Daily NK, située dans la ville de Séoul et qui a réussi à divulguer des documents internes aux axes du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. « Pour Kim Jong-un, l’invasion culturelle de la Corée du Sud a atteint des niveaux tolérables », a déclaré Jiro Ishimaru, rédacteur en chef d’Asia Press International.

Si cela n’est pas contrôlé, il craint que son peuple ne considère le Sud comme une alternative à la Corée pour remplacer le Nord.

Selon le rapport, Jong-un pense que l’influence des exportations culturelles antisocialistes, qui selon le New York Times sont passées en contrebande de Chine via des clés USB, affecte « les vêtements, les coiffures, les discours et les comportements » des citoyens nord-coréens, ce qui affaiblit le contrôle exercé sur eux.

En décembre dernier, il a été révélé que de nouvelles lois avaient été mises en œuvre en Corée du Nord, où ses citoyens pourraient encourir des peines de cinq à quinze ans de travail pour possession de divertissement sud-coréen, avec la peine de mort pour ses distributeurs. Même ceux qui « parlent, écrivent et chantent » de la même manière que les Sud-Coréens pourraient subir jusqu’à deux ans de travaux forcés.