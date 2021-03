Kim dit à Biden de sauver la poudre à canon pour qu’il ne se brûle pas

Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a condamné les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, avertissant l’administration Biden de ne pas provoquer une « odeur » de poudre à canon si elle veut « dormir en paix » .

« Nous saisissons cette occasion pour avertir la nouvelle administration américaine, qui tente de répandre l’odeur de la poudre à canon sur nos terres », a déclaré Kim dans un communiqué publié par l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

« Si vous voulez dormir paisiblement pendant les quatre prochaines années, la première étape est d’arrêter de répandre l’odeur de la poudre à canon », a souligné la sœur du dirigeant nord-coréen.

Les troupes sud-coréennes et américaines ont entamé le 8 mars une simulation militaire conjointe, qui s’achève ce jeudi (18).

Kim Yo-jong a également déclaré en se référant aux manœuvres: «Ils peuvent s’attendre à un ‘jugement flexible’ et à une ‘compréhension’ de notre part, mais c’est en fait ridicule, imprudent et stupide.

«Il semble qu’ils sont tous nés avec stupidité et sont devenus muets et sourds, sans jugement, car ils ne transigent jamais. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons manquer d’en prendre note », a-t-il souligné.

Kim Yo-jong a décrit les exercices comme un «défi sérieux» et a assuré que «les simulations de guerre et d’hostilité ne peuvent jamais aller de pair avec le dialogue et la coopération», se moquant de la Corée du Sud pour «avoir recours à des jeux de guerre réduits, à un moment où elle est embourbé dans une crise politique, économique et épidémique ».

Elle a également souligné que la Corée du Nord envisageait de se retirer d’un accord militaire intercoréen créé pour réduire les tensions aux frontières, et qu’elle n’exclut pas la dissolution de plusieurs organisations visant à coopérer avec les Sud-Coréens.

Pendant ce temps, le gouvernement Biden reste prudent à l’égard du pays asiatique, se limitant à informer qu’il procède à un examen complet de la politique suivie après les réunions sans précédent du président Trump de l’époque avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.