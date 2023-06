Kim Cattrall et juste comme ça… Cameo était censé être une surprise

Lorsque la nouvelle du camée de Kim Cattrall dans la deuxième saison à venir de AEt juste comme ça… cassé le mois dernier, les téléspectateurs ont été choqués et excités. Les fans de Samantha Jones, libérée et indépendante, se sont réjouis, mais beaucoup se sont demandé ce qui s’était passé hors écran pour faire revenir Cattrall dans le monde. Le sexe et la ville la franchise. Cattrall a exprimé son désintérêt à reprendre le rôle ou à retrouver ses anciens camarades de casting pendant des années. Mais les choses changent et Cattrall fera une brève apparition lors de la finale de la deuxième saison du Le sexe et la ville série de suivi.







Dans une conversation récente avec PEOPLE, AJLT L’écrivain et réalisateur Michael Patrick King a commenté le retour inattendu de Cattrall :

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, parce que nous n’avons pas commencé la saison en pensant à cela. Une sorte de magie universelle a changé. Je ne sais pas si les fans l’ont manifesté. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Le 25e anniversaire a apporté beaucoup d’énergie, et tout d’un coup, Kim s’est dit : « D’accord, je vais faire un saut. » »

King est satisfait du camée de Catrall, le qualifiant de « jolie gâterie » et de « nostalgique et émotif », mais est déçu d’un aspect du retour de Samantha :

« La seule mauvaise nouvelle, c’est que vous êtes au courant », a-t-il partagé. « Tout le monde à ce sujet est une bonne nouvelle, sauf que vous savez que ça arrive. Ça vous aurait époustouflé! »

C’est une déclaration similaire à celle faite par la star de la série Cynthia Nixon à Deadline :

« Nous avons travaillé si dur pour le garder secret. Ça allait être ce merveilleux [gasps] moment pour les personnes qui regardent l’épisode. Maintenant que tout le monde sait qu’elle va revenir, nous sommes assez déçus. Ce n’est pas comme si beaucoup de choses se produisaient, c’est un très petit très petit caméo. Je crains qu’une grande partie de la puissance de feu n’ait été la surprise. Tu sais, c’est comme ça. »

Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker hors écran

Tout au long de Le sexe et la ville, Samantha de Cattrall et Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker étaient les meilleures amies, mais les choses étaient très différentes hors écran. Pendant des années, il y a eu des spéculations selon lesquelles les femmes se disputaient, et cela a été publiquement confirmé en 2018 après la mort du frère de Cattrall. Lorsque Parker a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux, Cattrall a qualifié Parker de « cruelle », avant d’ajouter : « tu n’es pas mon amie ».

Après AJLT créée en 2021, on a souvent demandé à Cattrall si elle reprendrait un jour le rôle de Samantha. Elle est restée catégorique sur le fait qu’elle ne le ferait pas, disant même à Variety : « C’est un non. C’est puissant de dire non. »

Cattrall a joué le rôle de la bien-aimée Samantha au cours des six saisons de Le sexe et la ville, remportant deux Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe Award. Elle a repris le rôle des films de suivi de la série mais a refusé d’apparaître dans un troisième film qui, finalement, n’a jamais transpiré. Même si Samantha n’était pas physiquement présente dans AJLT il y avait une mention de son personnage, Parker disant que l’amitié entre Carrie et Samantha était « menée par le texte ».

« Eh bien, je ne taquinerai pas plus que ce qui a déjà été divulgué, sauf pour dire que nous avons eu cette idée qui était une belle façon de reconnaître les 25 ans. Samantha existait dans la série dans la première saison, leur amitié se concrétise par le texte. Elle vit à Londres et vous en verrez plus cette saison avant que le visage n’accompagne le texte. C’est juste un moment très agréable et rapide. Un appel téléphonique qui arrive à un moment très opportun dans l’histoire. C’est sentimental, c’est drôle, et c’est un portrait parfait de leur amitié », a déclaré Parker à Deadline.

Les deux premiers épisodes de la deuxième saison de AJLT première le jeudi 22 juin sur Max.