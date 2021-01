Killzone: les créateurs désactivent le site Web de la série de jeux de tir à la première personne

Certains joueurs plus âgés sur PlayStation se souviennent peut-être encore de la série de tir phare de Sony Zone de destruction. Après la série au début de la PS4 aux plus grands blockbusters compté dans le line-up de lancement, le combat entre Helghast et vecteurs a été très calme ces dernières années. Désormais, les créateurs de la série ont désactivé le site officiel.

Killzone: les créateurs ont fermé les sites Web, d’autres services également affectés

Une étape qui ne devrait pas surprendre de nombreux fans de la série. Depuis la sortie de Killzone: Shadow Fall c’est finalement devenu très calme autour d’eux une fois une marque prestigieuse. Il a circulé toujours des rumeurs à propos d’un retour de l’IP, mais cela devrait maintenant, puisque Guerrilla Games a fermé le site Web (via Push Square), à ​​nouveau plus loin être déplacé.

« Killzone: Shadow Fall » reste-t-il le dernier volet de la série de tir à la première personne? (© VOUS / Guerrilla Games)

Quiconque essaie d’ouvrir le site officiel de Killzone en obtiendra un court message du développeur lire. Il dit que le site officiel de la franchise « Killzone » a ouvert « Adopté à partir du réseau. À l’avenir, les visiteurs de Killzone.com seront redirigés vers PlayStation.com. «

Cependant, ce n’est pas le seul changement qui attend les fans de « Killzone », comme c’est le cas maintenant plus possible, Les clans dans « Shadow Fall » aussi trouvé ou gérer. Enfin, les développeurs tiennent à remercier les visiteurs et fans du site « Pour leur enthousiasme et leur soutien au fil des ans. »

Après la sortie de « Killzone: Shadow Fall », les Guerrilla Games ont aidé à créer Horizon: Aube zéro une marque complètement nouvellepour lequel ils tombent dans le genre de RPG d’action modifié. L’équipe travaille actuellement sur une deuxième partiepour qui cette année PlayStation 4 et PlayStation 5 devraient apparaître. En conséquence, l’avenir de la franchise de tir à la première personne qu’ils ont autrefois créée est encore incertain.