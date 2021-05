Killmonger de Michael B.Jordan peut revenir, mais probablement pas dans Black Panther 2

B&W htm72 s2 gloss black

Enceintes centrale BW HTM72 S2 La B&W HTM72 est la plus compacte des enceintes centrales de la gamme, offrant une qualité de rendu des dialogues supérieur pour profiter de votre système home-cinéma dans les meilleurs conditions. La nouvelle 700 Series Associant ingénierie acoustique de pointe et conception d'enceinte classique : la 700 Series. Inspirée par les studios d'enregistement, conçue pour les pièces de vie, Révéler la performance d'origine Ecoutez la musique comme l'artiste l'a souhaité. La 700 Series révèlera de subtils détails dans l'enregistrement d'origine. Une technologie inspirée par les studios d'enregistrement Ingénierie avancée : la 700 Series inaugure des nouvelles technologies inspirées par les studios et issus de nos enceintes les plus haut de gamme, Conception classique. Elégance et simplicité : les coffrets des enceintes 700 Series s'adapteront facilement à toutes les pièces de vie ou salles-cinéma. Bring Hollywood home Avec un choix de deux enceintes centrales, la 700 Series procurera un rendu exceptionnel à tous les systèmes home-cinéma. Tweeter Carbon Dome Les tweeters Carbon Dome sont une toute nouvelle technologie spécialement conçue pour la gamme 700 Series. Offrant une amélioration spectaculaire par rapport au double dôme aluminium, leur fréquence de rupture s'élève à 47 kHz, pour offrir une image sonore plus précise et plus détaillée Membrane Continuum Introduite pour la première fois pour la gamme 800 Series Diamond, la membrane Continuum représente la plus importante avancée dans le rendu du registre médium depuis le Kevlar®. Son matériau tissé et enduit permet un meilleur contrôle des résonances, avec au final un médium plus ouvert et plus neutre. Châssis du haut-parleur Médium Les enceintes colonnes trois voies de la gamme utilisent un tout nouveau châssis aluminium optimisé par Modélisation aux Eléments Finis (FEA) pour les haut-parleurs de médium. Ce nouveau composant est plus rigide pour un contrôle amélioré et une restitution plus claire du milieu du spectre. Membrane Aerofoil Profile Développée selon des techniques de modélisation sur ordinateur très sophistiquées, la membrane de grave Aerofoil Profile a une épaisseur variable, offrant dureté et raideur là où cela est nécessaire. Le résultat: des basses plus profondes et plus dynamiques. Médium découplé Les haut-parleurs de médium des enceintes colonnes bénéficient d'une conception découplée, similaire au procédé mis au point pour les enceintes 800 Series Diamond. Le découplage réduit la coloration due aux résonances du coffret de l'enceinte, et améliore la clarté dans le médium.