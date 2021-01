« Killing In Thy Name »: le nouveau court métrage documentaire mettant en vedette Rage Against The Machine | 45S

Rage Against The Machine s’est associé au collectif d’artistes international The Ummah Chroma pour sortir un nouveau court documentaire intitulé «Killing In Thy Name», qui est maintenant disponible. Cela ne vous semble-t-il pas familier?

Prenant la prémisse de l’une des chansons les plus célèbres des Californiens, « Killing In The Name » (qui d’ailleurs apparaît tout au long de la vidéo), le film nous montre l’un des problèmes qui affecte sérieusement le monde: le racisme.

«Ce qui suit est un document d’événements réels. Notre objectif est que cette pièce soit une issue de secours fictive connue sous le nom de blancheur et une source de découverte. N’oubliez pas que les enfants regardent toujours », dit-il comme une introduction au documentaire.

Dans ce nouveau produit audiovisuel, il nous montre un instituteur (bien que les événements se déroulent dans un champ ouvert) enseignant à ses élèves l’histoire des États-Unis, en particulier comment ils ont opprimé les classes qu’ils jugeaient inférieures à cause de leur couleur de peau, leurs idéaux ou leur lieu d’origine.

De même, vous pouvez voir divers membres du groupe se déclarer pour ce film et raconter la perspective qu’ils ont vécue. L’un d’eux était le guitariste du groupe: Tom Morello.

«Ma mère (Mary Morello) est une femme blanche à la voix radicale. Pendant trois décennies, elle a été une enseignante progressiste dans une école secondaire conservatrice qui a inspiré les élèves à contester le système; dans ses actes et ses paroles, il a toujours enseigné que le racisme ne doit jamais être ignoré et doit toujours être combattu », dit-il.

«La musique n’existerait pas sans politique. Quand nous jouons un spectacle, si quelque chose convient à n’importe quel enfant du public, commencer ce changement, ce processus de réflexion par eux-mêmes, c’est le moment le plus puissant que Rage Against the Machine puisse avoir en tant que groupe », ajoute le batteur Brad. Wilk, qui nous donne une approche, depuis la sphère sociale, de la façon dont le rock est immergé dans le sujet.

Nous vous laissons avec «Killing In Thy Name», le nouveau court métrage documentaire de Rage Against The Machine et du collectif d’artistes international The Ummah Chroma.