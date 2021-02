Killing Floor 2 publie une nouvelle mise à jour de la bêta 1 du printemps, apportant de nouveaux événements et modes

Tripwire Interactive garde un navire serré sur leur Aire d’abattage franchise, publiant constamment du nouveau contenu et des correctifs pour le jeu de survie tueur sans fin. Le FPS a récemment reçu une autre mise à jour massive, apportant de nouveaux événements et modes de jeu.

Le premier événement est la dévastation dystopique, qui se déroule dans ce que les développeurs ont intitulé «Dystopia 2029». Les joueurs se battent pour récupérer le centre-ville et évacuer les Zeds des rues, en utilisant la nouvelle arme Horzine HRG Beluga Beat pour ce faire.

Parmi les modes, nous avons la soif de sang en premier. Ce mode provoque une perte de santé qui nuit constamment à tous les joueurs à tout moment où il y a 5 Zeds ou plus encore en vie pendant une vague. Les joueurs peuvent retrouver une partie de leur santé en tuant ou en faisant des aides, mais d’autres méthodes de guérison ont été désactivées.

Les joueurs peuvent également obtenir Hellish Rage en tuant des Scrakes, Fleshpounds et Quarterpounds. Cela augmente les dégâts et la vitesse du joueur, ce qui le rend plus facile à tuer et à obtenir la régénération de la santé pour le mode de jeu.

Le deuxième est le Colisée, qui n’autorise que les Berserkers à utiliser des armes de mêlée. Le taux d’apparition des Zeds est augmenté et la compétence Batting Ram a été accordée à tous les joueurs, les Gorefasts et Quarterpounds apparaissant plus fréquemment que d’habitude.

Dystopian Devastation est compatible avec ces deux modes, ainsi qu’avec les modes de jeu Survival, Weekly et Endless. Cela offre une toute nouvelle avenue et un nouveau style de jeu pour ceux qui attendaient que quelque chose secoue le titre.

Il y a deux nouvelles armes en tout, avec le HRG Beluga Beat mentionné ci-dessus pour les tireurs d’élite. Il s’agit d’une nouvelle version du Seal Squeal qui a été transformée en une arme sonique capable de repousser les ennemis.

Une autre nouvelle arme est l’implodeur de gravité pour les démolitionnistes, bien qu’il ne soit pas disponible avant la fin de la bêta. Cette arme destructrice est un DLC payant qui peut être partagé entre les joueurs. Le lance-grenades de rang 5 fournit de forts dégâts et CC, ainsi que la concentration des ennemis dans une seule zone avec une singularité de gravité.

Il y aura, bien sûr, de nouvelles réalisations à venir grâce à la nouvelle carte et aux nouveaux modes de jeu que les joueurs pourront gagner. Les joueurs peuvent également atteindre des objectifs saisonniers et gagner suffisamment pour obtenir le sac à dos Cyborg Companion, s’ils le souhaitent.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à venir pour les joueurs, des packs DLC achetables aux armes et modes de jeu gratuits. Il y aura un bon équilibre entre la devise générale Dosh et les améliorations de la qualité de vie, de sorte que les joueurs qui tombent sur les Killing Floor auront une bonne quantité à espérer.