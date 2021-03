Killing Eve se terminera avec la saison 4, mais des retombées sont en cours de développement

Tuer EveLa quatrième saison sera la dernière, a confirmé BBC America.

Le drame de la BBC a été renouvelé pour une quatrième saison, qui comprendra huit épisodes, la production débutant plus tard cette année.

Tel que rapporté par Variety, star de l’émission, Sandra Oh, a déclaré: « Tuer Eve a été l’une de mes plus belles expériences et j’ai hâte de revenir bientôt dans l’esprit remarquable d’Eve.

« Je suis très reconnaissant à tous les acteurs et à l’équipe qui ont donné vie à notre histoire et aux fans qui nous ont rejoints et qui reviendront pour notre quatrième et dernière saison passionnante et imprévisible. »

Crédit: BBC America

Jodie Comer, qui joue la hit-woman Villanelle, a également parlé de son rôle dans la série.

Elle a dit: « Tuer Eve a été le voyage le plus extraordinaire et pour lequel je serai éternellement reconnaissant.

« Merci à tous les fans qui nous ont soutenus tout au long et qui sont venus pour la balade. Bien que toutes les bonnes choses se terminent, ce n’est pas encore fini. Nous visons à faire de celui-ci un souvenir! »

La production de la saison quatre a été retardée l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, mais il semble que les restrictions de verrouillage au Royaume-Uni et en Europe continuent de s’atténuer, les progrès redémarrent.

Laura Neal sera la scénariste en chef et la productrice exécutive. Chaque saison, un nouveau rédacteur en chef est annoncé, ce qui signifie que Neal suivra les traces de Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell et Suzanne Heathcote.

L’émission a été un succès culte dès le début, avec une armée de fans dévoués. Si vous avez vécu sous un rocher et que vous ne l’avez pas encore regardé, Tuer Eve suit les histoires de la détective Eve (Sandra Oh) et de son assassin / rivale / amoureuse Villanelle (Jodie Comer) A lire : Les théoriciens du complot croient que le pilote de chasse canadien de la Première Guerre mondiale est Elon Musk

Crédit: BBC America

Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks, a déclaré: « Tuer Eve a explosé dans la culture populaire et a attiré une base de fans dévouée et engagée dès son tout premier épisode.

« La brillante adaptation du matériel source par Phoebe Waller-Bridge, les personnages inoubliables donnés à la vie par Sandra Oh et Jodie Comer, et l’ensemble du casting, avec nos partenaires de Sid Gentle Films, ont livré un roller unique en son genre- tour de montagnes russes qui nous a coupé le souffle.