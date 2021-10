« Killing Eve » commence le tournage de sa dernière saison

Après avoir reporté la production de sa quatrième et dernière saison, qui devait commencer en août de l’année dernière, l’équipe créative et le casting de « Killing Eve » sont maintenant prêts à commencer les enregistrements de l’une des séries de mystère et de l’humour noir de ces dernières années, s’apprêtant à mettre un terme à l’histoire d’Eve et Villanelle, interprétées respectivement par Sandra Oh et Jodie Comer.

A travers leur compte Twitter officiel, l’équipe derrière « Killing Eve » a présenté une courte vidéo dans laquelle ils annoncent aux fans le retour sur les plateaux de tournage. A cette occasion, ils auront l’écrivain Laura Neal (My Mad Fat Diary, Sex Education) comme showrunner de la saison.

La série a commencé sa diffusion en 2016 avec une première saison de huit épisodes, avec la lauréate des Emmy Awards Phoebe Waller-Bridge en tant que créatrice et showrunner de la première saison, supplantée par la désormais lauréate d’un Oscar Emerald Fennel dans sa continuation.

Après avoir eu la scénariste de « Fear the Walking Dead » Suzanne Heathcote comme showrunner dans la troisième saison, « Killing Eve » s’apprête à faire l’ovation finale devant le public en l’an 2022. La série commencerait du point de vue d’Eve Polastri, un agent du MI5 marié à une vie de bonheur apparent qui, pour des raisons de son travail, croise la route de Villanelle, un tueur à gages impulsif et déséquilibré.

Les personnages de Sandra Oh et Jodie Comer vont commencer à participer à une étrange chasse remplissant leurs rôles respectifs d’agent des forces de l’ordre et de criminel chaotique, sans se douter qu’ils entreraient dans un étrange jeu d’obsession et de dépendance affective qui les mènera à la limite de leurs émotions. La quatrième saison de « Killing Eve » n’a pas encore de date de sortie officielle.