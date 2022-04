Killing Eve aura un spin-off

AMC

La série mettant en vedette Sandra Oh et Jodie Comer s’est terminée avec sa quatrième saison. Maintenant, il a été confirmé que les producteurs ont une extension pour cet univers en cours.

©IMDBLa série a débuté le 3 février 2019.

En 2018, Sandra Oh et Jodie Comer ils ont commencé un voyage qui gagnerait le cœur des téléspectateurs du monde entier. Alors que pour le premier c’était sa deuxième grande production, après ce qui s’est fait en L’anatomie de Greypour Manger ce fut le grand saut, la grande opportunité de sa carrière. Derrière ce projet se sont présentées des opportunités avec des cinéastes comme Ridley Scottau le dernier duelet Shawn Prélèvement au FreeGuy.

tuant la veille Il a été diffusé pendant quatre saisons, dont la dernière a commencé à être diffusée cette année et ce dimanche mettra fin à l’histoire avec son 32e épisode. La série mettant en vedette oh et mange Il était centré sur un tueur en série de haut niveau qui est poursuivi par un officier et les deux finissent par être obsédés l’un par l’autre. Bien sûr, ils n’étaient pas les seuls protagonistes de cette histoire et l’un des personnages qui les accompagnaient a été choisi pour avoir sa propre série.

Selon Le soleille caractère de tuant la veille que son spin-off aura ne sera ni plus ni moins que Caroline Mertenl’espion du MI6 incarné par Fiona Shaw. Le projet sera développé par les deux BBC Amérique pour ce qui est de Réseaux AMC. Depuis date limite Ils ont complété l’information et révélé que la série est en gestation et qu’elle n’a pas encore reçu l’autorisation de commencer le tournage.

Au tuant la veille, Caroline Martens est en charge des bureaux du MI6 en Russie, et est l’un des personnages les plus importants après Ève et Villanelle. Dans ce nouveau spin-off, l’histoire se concentrera sur ses jeunes années, au sein des services secrets britanniques. Cela signifie qu’il est peu probable que Shaw répéter à nouveau son rôle, au moins en tant que personnage central.

La prochaine série de Jodie Comer

Après la fin de tuant la veillepour jodie manger il y aura plusieurs projets à l’horizon. L’un d’eux sera main dans la main Adam Mc Kayqui travaille sur une nouvelle série pour HBO. Il s’agit de grand suisseune production inspirée du livre homonyme de Jen Béaginoù Manger sera le protagoniste. L’actrice se mettra dans la peau de Flavieune femme qui se consacre à transcrire anonymement des séances de sexothérapie, jusqu’à ce qu’elle finisse par être obsédée par l’un des patients avec qui elle commence à avoir une relation dangereuse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂