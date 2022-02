Killers of the Flower Moon : le nouveau film de Martin Scorsese a déjà une date de sortie

AppleTV+

Cela a été révélé lorsque le prochain grand projet de Martin, qui mettra en vedette Leo DiCaprio, sortira en salles. Découvrez sa date de sortie !

© Apple TVKillers of the Flower Moon : le nouveau film de Martin Scorsese a déjà une date de sortie.

Des années se sont écoulées depuis les déclarations rappelées de Martin Scorsese sur l’univers cinématographique Marvel et continuent d’avoir un impact à ce jour, une démonstration claire de la valeur et du poids de leurs paroles dans l’industrie. Pendant ce temps, le légendaire réalisateur se concentrait sur son prochain projet, Les tueurs de la fleur de lunedont ils viennent d’annoncer de nouveaux détails et on savait quand il sera disponible dans les salles.

Le long métrage qui sortira en AppleTV+ Il sera basé sur le livre 2017 du même nom écrit par David Grann et mettant en vedette Leonardo DiCapriodans sa sixième collaboration avec le réalisateur, et pour Robert de niroétant sa dixième production avec le lauréat de l’Oscar pour Les défunts. Le reste de son casting est complété par Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion et William Belleauentre autres.

Synopsis officiel révélé jusqu’à présent: « Des membres de la tribu Osage aux États-Unis sont assassinés dans des circonstances mystérieuses dans les années 1920, déclenchant une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover. En 1919, les Osage n’étaient pas encore habitués à la grande richesse des redevances pétrolières et au boom pétrolier qui se passe autour de lui. Burkhart est une personne cupide, qui quitte le Texas pour l’Oklahoma pour travailler dans les champs de pétrole et était pratiquement sans le sou..

Son tournage a commencé dans les premiers mois de 2021 avec un protocole strict en raison de la pandémie de Coronavirus et a été réalisé dans les comtés d’Osage et de Washington : « Je suis ravi de commencer à travailler avec nos acteurs et notre équipe locaux pour donner vie à cette histoire à l’écran et immortaliser un moment de l’histoire américaine qu’il ne faut pas oublier. »mentionné Scorsese. En mai, Niro a subi une blessure, mais la production n’a pas été retardée et il est revenu en juin, terminant le travail sur le plateau le 1er octobre.

+Quand Killers of the Flower Moon est-il sorti ?

D’après les mots de son scénariste Éric Rothqui a été interviewé par FYCle film Les tueurs de la fleur de lune sortira en salles en novembre de cette année. De cette façon, l’un des titres les plus attendus de 2022 sortira dans l’avant-dernier mois et il faudra encore attendre longtemps pour voir le western du grand Martin Scorsese.

