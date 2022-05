Killers of the Flower Moon : intrigue, date de sortie et distribution

Les productions de Scorsese ont tenu le public en haleine tout au long de ses cinquante-cinq ans de carrière à Hollywood, avec des films tels que Les défunts, Île de l’obturateur et Taureau furieux toujours captivant et intrigant le public. Le loup de Wall Street et Goodfellas montrent sa remarquable capacité à combiner de manière transparente des scènes choquantes de violence et de machisme avec des périodes de soulagement comique.

Parcelle

Les tueurs de la fleur de lune est basé sur le best-seller 2017 de David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.

Situé dans l’Oklahoma des années 1920, le film comprend des histoires de meurtre, la découverte de pétrole et une enquête du FBI. Avec ces thèmes captivants, un casting étoilé, un grand réalisateur et la petite affaire d’un budget de 200 millions de dollars, il est bien organisé pour devenir un classique.

Date de sortie

Le tournage a commencé en avril 2021 et s’est terminé le 1er octobre 2021. Le film devrait sortir en novembre 2022, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et sera immédiatement disponible sur Apple TV +, qui coûte 4,99 € par mois (4 €).

Moulage

Le casting de Killers of the Flower Moon comprend deux des plus grands acteurs vivants. Leonardo DiCaprio, connu pour son travail dans The Titanic, The Wolf of Wall Street et The Revenant stars, marquant sa septième collaboration avec Scorsese, un homme que DiCaprio a remercié dans son discours d’acceptation des Oscars 2016 pour « m’avoir tant appris sur la forme d’art cinématographique ‘.

Robert De Niro, qui a joué dans Goodfellas, Heat et Taxi Driver pour n’en nommer que quelques-uns, présente également, c’est le dixième film sur lequel Scorsese et De Niro ont travaillé ensemble.

Robert De Niro à Cannes 2011. Crédit : Alamy

Jesse Plemons a un rôle central. Il est considéré par beaucoup comme une étoile montante à Hollywood en raison de ses performances dans Breaking Bad, Vice et, plus récemment, Le pouvoir du chienpour lequel il a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle à la 94e cérémonie des Oscars.