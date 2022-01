Killers of the Flower Moon: distribution, intrigue et date de sortie du nouveau film de Scorsese

Le prochain drame policier occidental de Martin Scorsese, Tueurs de la Lune Fleur, a terminé le tournage fin 2021. Cela signifie que le film est le plus proche de sa sortie depuis que les droits ont été achetés en 2016. Il est basé sur un livre de non-fiction du même nom qui n’a même pas été publié avant un an après l’achat de ces droits, il y a donc eu une forte demande pour le film, et sa sortie cette année est très attendue.

Même au milieu de plusieurs retards dus à d’autres projets de films et à la pandémie de COVID-19, le film n’a jamais été complètement écarté après l’annulation des plans de tournage initiaux pour mars 2020. Bien que le film ait changé plusieurs fois de réalisateur avant de finalement s’installer sur Martin Scorsese, il a un casting de stars et a même demandé l’aide de la tribu Osage, la tribu amérindienne présentée dans le livre. Voici un aperçu de tout ce que nous savons actuellement.

Jeter

Il existe une longue liste de membres de la distribution jusqu’à présent, bien que les sociétés de production aient continué à recruter de nouveaux acteurs bien au milieu du tournage, il y a donc une chance qu’il y en ait encore quelques-uns que nous ne connaissons pas. Ce que nous savons, cependant, c’est qu’il y a quatre acteurs principaux qui mènent l’histoire. Il s’agit de Leonardo DiCaprio (une muse fréquente de Scorsese) dans le rôle d’Ernest Burkhart, de Jesse Plemons dans celui de Tom White, de Lily Gladstone dans celui de Mollie Burkhart et de Robert De Niro dans celui de William Hale. DiCaprio a également été producteur.

Les autres membres de la distribution rejoignant ces stars incluent Michael Abbott Jr., Gary Basaraba, William Belleau, Louis Cancelmi, Tantoo Cardinal, JaNae Collins, Barry Corbin, Jillian Dion, Steve Eastin, Brendan Fraser, Pat Healy, Jason Isbell, Tatanka Means, Cara Jade Myers, John Lithgow, Scott Shepherd et le chanteur Sturgill Simpson.

Parcelle

Puisque Tueurs de la Lune Fleur est basé sur le livre de non-fiction, il est certain que les deux partagent une intrigue similaire dérivée d’un morceau très vrai mais souvent oublié de l’histoire américaine. Au début des années 1920, de vastes gisements de pétrole ont été découverts sous les terres du peuple Osage, une zone autrement stérile et désolée vers laquelle ils ont été contraints de migrer après que les Américains blancs les ont chassés de leur terre d’origine. Les tribunaux ont accordé aux Osages le droit aux bénéfices tirés du pétrole sur leurs terres, et « ils ont gagné tellement d’argent du pétrole que le gouvernement a commencé à nommer des gardiens blancs pour les » aider « à le dépenser », selon le livre et la radio publique nationale. .





Alors que les membres de la communauté pétrolière rentable commençaient à perdre de l’argent au profit de la tribu Osage, une conspiration meurtrière s’est développée qui a ignoré le fait que les Amérindiens étaient les propriétaires légaux de la terre et de ses profits. Des communautés entières ont développé un stratagème pour tuer et voler les peuples Osages nouvellement riches; comme l’écrit David Gann dans son livre :

[…] tant de gens faisaient partie de l’intrigue. Vous aviez des hommes de loi, vous aviez des procureurs, vous aviez des journalistes qui ne voulaient pas le couvrir. Vous aviez des pétroliers qui ne voulaient pas parler. Vous aviez des pompes funèbres qui couvriraient les meurtres quand ils enterraient le corps. Vous aviez des médecins qui aidaient à empoisonner les gens.

Le FBI nouvellement créé s’est infiltré et a enquêté sur plus de 24 meurtres au cours d’un processus risqué et progressif.

Tueurs de la Lune Fleur devrait sortir dans le courant de 2022. Étant donné qu’ils ont terminé le tournage en octobre 2021, il est plus probable que ce film sortira plus tard dans l’année pendant la saison des récompenses, alors que le montage se termine et que les touches finales sont ajoutées. Bien que le film soit en grande partie produit par Paramount Pictures, il ne pourra pas être visionné sur Paramount+. Au lieu de cela, il sortira en salles et sera disponible en streaming sur Apple TV + après qu’Apple TV se soit jointe en tant que coproducteur pour financer le film.





Tout le reste que nous savons

La date de sortie initiale, un jour non précisé en 2021, était initialement prévue après l’annonce du début du tournage au début de 2020. Avec la pandémie, le tournage a été retardé indéfiniment. Cependant, le réalisateur Martin Scorsese avait prévu de faire de ce film sa priorité après avoir terminé son précédent film, L’Irlandais. Ainsi, en utilisant ce temps supplémentaire pour apporter des modifications au scénario et pour recruter des personnes supplémentaires, ainsi que pour former une équipe sans précédent de 100 membres d’infirmières et de médecins pour se protéger de la pandémie, les acteurs et l’équipe ont finalement été autorisés à commencer le tournage à la mi-2021. , repoussant la date de sortie d’un an seulement.

Scorsese a travaillé main dans la main avec la tribu Osage pour rendre un hommage approprié à ce que l’on appelle parfois le «règne de la terreur des Osage». Le film devrait avoir des représentations précises de ce qui est réellement arrivé à ces personnes, grâce à leur collaboration. Tueurs de la Lune Fleur a également été largement tourné sur le terrain d’Osage, donc l’arrière-plan restera également fidèle aux origines, et avec l’inclusion d’acteurs indigènes, il semble que Scorsese essayait de ne manquer aucun détail lors du casting et du tournage. Si la post-production est aussi bonne que le reste du projet de 200 millions de dollars, nous devrions assister à un grand récit de cette tragédie humaine, et encore un autre grand film du maître du cinéma de 79 ans.





