Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese vise ses débuts à Cannes en 2023

Le prochain film de Martin Scorsese, Les tueurs de la fleur de lune, est l’un des projets les plus attendus de l’année prochaine. Bien qu’une date de sortie ne soit pas gravée dans le marbre, le film dirigé par Leonardo DiCaprio vise une première à Cannes en 2023, selon les rapports de Deadline. Le film vient d’Apple et de leur service de streaming, Apple TV+, le studio derrière CODAlauréat de l’Oscar du meilleur film 2022.

Les tueurs de la fleur de lune rivalisera sans aucun doute pendant la saison des récompenses 2023, en partie à cause de sa distribution de stars. Avec DiCaprio, le film mettra en vedette Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion et William Belleau. De plus, Martin Scorsese est 14 fois nominé aux Oscars, avec une victoire en 2007 pour Les défunts. Son film le plus récent, L’Irlandais, a été nominé pour la meilleure réalisation en réalisation et le meilleur film de l’année. Ce sera la sixième collaboration de long métrage entre Scorsese et DiCaprio, avec des travaux antérieurs comprenant Gangs de New-York, L’aviateur, Les défunts, Île de l’obturateur, le loup de Wall Streetet la prochaine Les tueurs de la fleur de lune.

Le film est adapté d’un livre de David Grann intitulé Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI. Paramount est en partenariat avec AppleTV + pour le film, permettant une sortie complète en salles. Malheureusement, Cannes 2023 n’est pas avant mai, soit dans près d’un an. Cependant, avec le talent et le réalisateur légendaire derrière le film, on ne peut s’attendre à rien de moins que l’excellence de Les tueurs de la fleur de lune.

Martin Scorsese dit Les tueurs de la fleur de lune est un occidental

Martin Scorsese a une vaste gamme de films à son actif, cependant, le cinéaste est surtout connu pour ses films de style mafieux, notamment Affranchis, Casinoet L’Irlandais. Les tueurs de la fleur de lune sera un nouveau genre pour le réalisateur, qui n’excite que le vétéran de l’industrie. S’adressant au magazine français Premiere, Scorsese a expliqué le cadre et la période de son prochain film.





« On pense que c’est un western. C’est arrivé en 1921-1922 dans l’Oklahoma. Il y a certes des cow-boys, mais ils ont des voitures et aussi des chevaux. ils se disaient que les Blancs ne s’y intéresseraient jamais. Puis nous y avons découvert du pétrole et, pendant une dizaine d’années, les Osage sont devenus le peuple le plus riche du monde, par habitant. Puis, comme pour les régions minières du Yukon et du Colorado, les vautours débarquent, le Blanc, l’Européen arrive, et tout était perdu. Là-bas, la pègre avait un tel contrôle sur tout qu’on risquait plus d’aller en prison pour avoir tué un chien que pour avoir tué un Indien.

L’histoire de la tribu Osage et des atrocités dans l’Oklahoma sera une période fascinante et sombre à décortiquer pour Scorsese. Le réalisateur s’assurera de traiter le sujet avec soin tout en créant un film extraordinaire dans le processus. Attention à Les tueurs de la fleur de lune après ses débuts à Cannes en 2023.