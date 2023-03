Killers of the Flower Moon confirmé pour ses débuts à Cannes 2023

Il a maintenant été confirmé que l’icône du cinéma Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune fera ses débuts au 76e Festival de Cannes plus tard cette année. Le drame policier occidental met en vedette des personnalités comme Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, et suivra Texas Ranger et « l’homme de loi à l’ancienne » Tom White alors que lui et le FBI enquêtent sur les meurtres de membres de la tribu Osage dans le nord- l’est de l’Oklahoma.





Après de nombreuses spéculations, les organisateurs du Festival de Cannes de cette année ont confirmé que Les tueurs de la fleur de lune sera présenté en première lors de l’événement, bien qu’ils ne révèlent pas si le film se déroulera en compétition ou hors compétition.

Scorsese a une histoire avec Cannes, remportant la Palme d’Or pour son thriller psychologique néo-noir séminal Conducteur de taxi en 1976, avant de remporter le prix du meilleur réalisateur pour Après des heures une décennie plus tard.

Basé sur le livre de non-fiction Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI de David Grann, Les tueurs de la fleur de lune explorera les meurtres réels qui ont eu lieu dans la nation Osage dans les années 1920 après la découverte de pétrole sur des terres tribales. L’incident a déclenché une enquête majeure du FBI dirigée par J. Edgar Hoover, 29 ans, et l’ancien Texas Ranger Tom White.

Réalisé par Martin Scorsese d’après un scénario de Scorsese et Eric Roth, Les tueurs de la fleur de lune bénéficie d’un casting sérieusement étoilé. Le nominé aux Emmy Awards et la star de la série AMC révolutionnaire ouvrent la voie Breaking BadJesse Plemons. Les tueurs de la fleur de lune voit Plemons retrouver Scorsese après son rôle dans l’épopée de gangsters de Netflix, L’Irlandaisavec l’acteur prêt à incarner l’homme de loi, Tom White.





Killers of the Flower Moon voit Martin Scorsese retrouver Leonardo DiCaprio et Robert De Niro

Bien sûr, un cinéaste du calibre de Martin Scorsese n’a aucun problème à aligner un casting de soutien extrêmement impressionnant à ses côtés, le réalisateur amenant deux lauréats d’un Oscar et de fréquents collaborateurs dans la mêlée. Rejoindre le réalisateur primé aux Oscars Martin Scorsese est le lauréat des Oscars Leonardo DiCaprio, qui incarnera un homme du nom d’Ernest Burkhart, avec le lauréat des Oscars Robert De Niro qui incarnera son oncle, l’éleveur américain et meurtrier condamné William Hale.

Les étoiles continuent de filer, alors que Les tueurs de la fleur de lune mettra également en vedette des personnalités comme le récent lauréat d’un Oscar, Brendan Fraser (La baleine), Lily Gladstone (Première vache, chiens de réservation), Tantou Cardinal (Wendell et sauvage), John Lithgow (3e Rock du Soleil, Bombshell), Barry Corbin (Yellowstone), et The White Stripes le chanteur et guitariste Jack White.

Parallèlement à la confirmation que Les tueurs de la fleur de lune sera présenté en première au Festival de Cannes 2023, le projet a également reçu une date de sortie plus large. Les tueurs de la fleur de lune recevra une sortie en salles limitée le 6 octobre, avant d’obtenir une sortie plus large le 20 octobre. Le drame policier occidental débarquera ensuite sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Le 76e Festival de Cannes doit avoir lieu du mardi 16 mai au samedi 27 mai 2023. Maintenant, pouvons-nous s’il vous plaît avoir une nouvelle image de Les tueurs de la fleur de lunedéjà?