Killer Klowns from Outer Space Video Game annoncé, bande-annonce publiée

La comédie d’horreur classique culte Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique a obtenu le traitement du jeu vidéo. Sorti en 1988, Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique a suscité un culte assez important parmi la communauté de l’horreur, mais même ainsi, il reste l’un de ces classiques qui n’a jamais eu de suite ou de redémarrage. Maintenant, le film connaît un renouveau dans un autre média avec l’annonce de Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique: le jeu.

Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique: le jeu sert de jeu multijoueur asymétrique, opposant une équipe d’humains à une autre équipe de Klowns. Développé par Teravision Games, le jeu sera publié par Good Shepherd Entertainment début 2023 sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une bande-annonce officielle a été publiée ainsi qu’une partie de l’annonce, et vous pouvez la regarder ci-dessous.

Un synopsis officiel du jeu vidéo a également été fourni, qui se lit comme suit :

Planifiez votre propre invasion extraterrestre et récoltez des humains en tant qu’emblématiques Killer Klowns, ou rassemblez une équipe de survivants pour combattre la menace extraterrestre, dans un jeu basé sur le film culte des années 80. Bienvenue dans une nouvelle version folle de l’expérience d’horreur multijoueur asymétrique !

Killer Klowns from Outer Space: le jeu arrive début 2023

Le jeu vidéo donnera aux joueurs la possibilité de choisir entre des survivants humains et des Killer Klowns. Vous pouvez jouer le rôle des Klowns eux-mêmes, en coopérant en équipe de trois joueurs, en utilisant des « capacités extravagantes » et des armes loufoques présentées dans le film pour traquer les humains. L’objectif sera de récolter avec succès la population de Crescent Cove.

Pendant ce temps, une équipe de sept joueurs humains doit s’unir en tant que citoyens de Crescent Cove, à la recherche d’objets et d’armes de valeur pour éviter d’être capturé par Klowns et converti en cocons de barbe à papa. Les humains auront également la capacité de saboter l’invasion extraterrestre en ripostant. Différents stéréotypes seront disponibles en tant que personnages humains, y compris les motards, les flics, les adolescents et les rednecks.





Les développeurs promettent également une « arène tentaculaire » pour les combats 3v7 entre les Klowns et les humains, avec divers emplacements générés aléatoirement pour créer une multitude d’opportunités tactiques. Il est taquiné qu’ils ont adopté une « approche unique du jeu de cache-cache, de la personnalisation, des objets de réapparition, du PvPvE et des objections dynamiques conduisant à plusieurs résultats de correspondance ».

Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique: le jeu arrive début 2023. Vous pouvez trouver plus d’informations en visitant le site officiel.