Kill Bill 3 : Maya Hawke ferait tout de suite partie d’un éventuel successeur

Le nom Quentin Tarantino probablement Bien connu des cinéphiles be: Pas étonnant, il a avec oeuvres brutales et efficaces comme « Pulp-Fiction », « Django Unchained » et « Kill Bill » ont fait mouche dans le cœur des fans.

Pour le dernier titre il y a aussi nouvelles rumeurs: En fait, « Kill Bill » était en deux parties, mais Tarantino a entre-temps donné l’opportunité d’avoir un le troisième film pourrait venir. S’il en arrivait là, ce serait Actrice Maya Hawke certainement là.

Quelles sont les chances pour Kill Bill 3 ?

Comme le rapporte Comicbook, on a demandé à Tarantino le festival du film de cette année à Romesi son prochain film sera « Kill Bill 3 ». Le réalisateur a répondu franchement « Pourquoi pas? » Donc Tarantino semble tout à fait disposé à le faire Revisiter la franchise.

Mais comme vous connaissez le réalisateur populaire, il a déjà plein d’autres projets en tête. Ce qu’il voulait ensuite, c’était d’abord une comédie faire ce qu’il a annoncé. Si vous allez voir ses œuvres précédentes, le public devrait rire aux éclats si sa comédie doit aussi être bonnefinir dans un bain de sang.

Même Actrice Maya Hawke a été interrogé sur les rumeurs. Elle n’est pas que ça Fille d’Uma Thurman, qui a incarné la mariée dans « Kill Bill Volume 1 et 2 », mais a également joué dans un film de Tarantino, notamment dans « Il était une fois à Hollywood ». Dans une entretien avec le Guardian, elle a révélé qu’elle voudrait retravailler avec Tarantino à tout moment :

« Il y a toujours des rumeurs. Quentin vit selon son propre emploi du temps. Il fait ce qu’il veut en ce moment. Mais je l’ai connu toute ma vie et s’il voulait retravailler avec moi, je serais bien sûr là tout de suite. »dit Hawke.