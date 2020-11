Kiki Passo affiche des lignes de bronzage en bikini métallique

Kiki Passo est passée en mode bombe pour sa dernière photo Instagram samedi après-midi. Le modèle sexy a tout laissé traîner dans son maillot de bain chatoyant alors qu’elle affichait sa peau embrassée par le soleil et ses lignes de bronzage.

Kiki a admis que la photo était un retour en arrière, mais ses 1,2 million d’adeptes ne semblaient pas déranger car elle montrait de la peau dans son bikini métallique de couleur champagne. Le haut présentait un décolleté dégagé qui faisait étalage de son décolleté massif. Ses bras et ses épaules toniques étaient également pleinement visibles grâce au vêtement.

Les bas assortis étaient coupés au-dessus de ses hanches courbes alors qu’ils s’enroulaient étroitement autour de sa taille mince et mettaient en valeur son ventre plat et ses abdos durs comme la pierre. Les fans ont également eu un aperçu de ses cuisses musclées dans la photo.

Kiki a ajouté une touche d’or à l’ensemble avec une chaîne et un pendentif délicats autour du cou et plusieurs anneaux sur ses doigts. Elle a également opté pour des bracelets jonc en or. Elle a décidé de donner au look une petite touche de couleur en arborant un vernis bleu vif sur ses ongles.

Dans le claquement glam, Kiki s’assit sur un carrelage gris. Elle avait son poids déplacé d’un côté et placé une main sur le sol à côté d’elle pour l’équilibre. Elle a utilisé son autre main pour tirer sur son maillot de bain maigre alors qu’elle portait une expression séduisante sur son visage.

Ses longs cheveux blonds étaient séparés au milieu. Les mèches étaient coiffées de vagues lâches qui se répandaient sur ses deux épaules.

Les abonnés de Kiki ont immédiatement commencé à répondre à la publication époustouflante en cliquant sur le bouton J’aime plus de 28000 fois dans la première heure après sa mise en ligne sur la plate-forme. Ses admirateurs ont également afflué vers la section des commentaires pour laisser plus de 300 messages pendant cette période.

«Peux-tu être plus jolie?» a demandé un adepte.

«Je suis toujours sans parler avec toi», a déclaré un autre.

«Littéralement ma notification de publication préférée de tous les temps et le MEILLEUR être humain», a écrit un troisième utilisateur.

«Je viens de rendre ma journée tellement meilleure», lit-on dans un quatrième commentaire.

Le modèle ne semble pas avoir de scrupules à ajouter du sex-appeal à ses photos en ligne. On la voit souvent poser dans des positions qui mettent en valeur son buste ample, ses jambes postérieures et ses jambes meurtrières.

Comme indiqué précédemment par L’Inquisitr, Kiki a récemment fait tomber les chaussettes de ses partisans lorsqu’elle a secoué un ensemble à carreaux jaune et noir qui rendait hommage au film Aucune idée. Ce message a été un grand succès parmi ses admirateurs. Il a recueilli plus de 93 000 likes et plus de 800 commentaires à ce jour.