Kiersey Clemons reviendra dans le rôle d’Iris West dans le film Flash de DC

Kiersey Clemons reviendra dans le rôle d’Iris West dans le film Flash, reprenant le rôle d’un Ligue de justice scène supprimée. Dans la coupe originale de Ligue de justice, Clemons est apparu comme le journaliste intrépide qui servira d’intérêt amoureux pour Barry Allen d’Ezra Miller. Sa scène restaurée peut être vue dans Justice League de Zack Snyder, la coupe de quatre heures du film DC, lors de sa sortie sur HBO Max la semaine prochaine.

Suivant, Kiersey Clemons verra son rôle dans le DCEU élargi lorsqu’elle apparaîtra dans Le flash en 2022. Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets, Iris et Barry sont proches dans les bandes dessinées originales. Après avoir grandi ensemble, les deux se marient finalement avec Iris West en aidant même son mari à former la ligue des super-héros Team Flash. Le personnage est joué par Candice Patton dans les émissions Arrowverse sur The CW. Paula Marshall a également joué le rôle dans l’itération originale de 1990 de Le flash.

On peut s’attendre à voir plusieurs autres noms notables dans Le flash film à sa sortie. Il a été rapporté que Homme chauve-souris et Le retour de Batman La star Michael Keaton reprendra le rôle de Bruce Wayne dans le film. Ben Affleck, qui joue Batman dans les films DC de Zack Snyder, devrait également faire une apparition dans le rôle. Le mois dernier, il a été rapporté que Sasha Calle avait également été choisie dans le film en tant que version DCEU de Supergirl.

« Mon Éclat ne sera pas clair ou sombre, il aura tout « , a déclaré le réalisateur Andy Muschietti à propos du film de DC FanDome l’année dernière. » Si vous avez vu mes films précédents comme Il et Il [Chapter] 2}, vous remarquerez que j’aime tout y mettre. Ce que vous verrez dans Éclat C’est une histoire très profonde et émouvante, mais ça va aussi très drôle et une grande aventure épique en même temps. [But] aussi terrifiant pour une partie du temps… préparez-vous. «

La productrice Barbara Muschietti a ajouté: « Je veux que vous alliez le voir, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup. Ce que je vais vous dire, c’est que c’est un tour. Ça va être amusant et excitant et il y a beaucoup de personnages de DC dans Flash est le super-héros de ce film car il est le pont entre tous ces personnages et cette chronologie. D’une certaine manière, il redémarre tout et n’oublie rien. «

Clemons a joué dans la comédie dramatique de 2015 Drogue et a eu des rôles dans les films Voisins 2: Augmentation de la sororité, Chérie, la belle et le Clochard, et Scoob!. Ses crédits de télévision comprennent Austin et Ally, Transparent, Cavalier BoJack, et Facile. Clemons a également joué dans un rôle principal en tant que psychiatre Maria Charo dans la dernière saison de Angie Tribeca et est apparu dans le thriller de l’année dernière Antebellum.

Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. Il le helmer Andy Muschietti réalisera Le flash en utilisant un scénario de Christina Hodson. Barbara Muschietti et Michael Disco produisent et Marianne Jenkins est productrice exécutive. Les caméras commenceront à rouler à Londres le mois prochain. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

