Kiernan Shipka évoque le retour de Sabrina Spellman dans « Riverdale »

Après l’arrivée de « Chilling Adventures of Sabrina » à travers le catalogue d’exclusivités sur Netflix, les fans de la série et surtout des comics sur lesquels elle est basée avaient attendu avec impatience de voir, au même titre que dans sa version imprimée, une sorte de événement croisé avec « Riverdale », un spectacle qui est sous l’excitation de The CW.

La fin des aventures de l’adolescente sorcière en décembre 2020 après quatre saisons aurait mis fin à toute illusion sur cette collaboration. Cependant, la promo de la sixième saison du drame pour adolescents prévoit que l’actrice Kiernan Shipka reprendra son rôle de Sabrina dans un événement spécial de cinq épisodes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Larry David préfère faire « Curb Your Enthusiasm » que suivre une thérapie

Grâce à une conversation avec Comicbook.com, Shipka a souligné que c’était la première fois qu’il revenait à un personnage auquel il avait déjà dit au revoir, partageant son enthousiasme à l’idée de jouer à nouveau Sabrina à la télévision. « Je ne pense pas que ce soit une question d’être plus jeune ou plus âgé. Je pense que c’est une question de, c’était très intéressant pour moi de retourner à ses chaussures car je n’avais pas été en elle depuis deux ans. » a commenté l’actrice.

Kiernan Shipka a déclaré qu’elle était surprise de la rapidité avec laquelle elle a pu réassimiler le personnage, comparant l’expérience à faire du vélo naturellement sans avoir d’expérience préalable. «Je n’ai jamais joué avec quelqu’un, alors non, puis revenez en arrière et recommencez. C’était donc quelque chose de nouveau pour moi. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Boys : Showrunner jure de ne pas utiliser de vraies armes dans son tournage

Bien qu’elle ne soit pas sûre que sa performance dans « Riverdale » puisse fonctionner, Shipka conclut que c’était une expérience amusante. Netflix avait initialement commandé quatre saisons de « Chilling Adventures of Sabrina », mais malgré un excellent accueil du public, le service de streaming a choisi de ne pas le renouveler pour une cinquième saison.

Shipka dit que, lors du tournage de la dernière saison de sa série, elle n’était pas au courant des plans de The CW pour la ramener dans ce nouveau crossover, mais c’est la grande affection qu’elle ressent pour le personnage qui l’a incitée à revenir. La sixième saison de « Riverdale » débutera sa diffusion le 16 novembre.