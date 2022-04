Kiernan Shipka de Mad Men lance une série dérivée de Sally Draper

Kiernan Shipka dit qu’elle est prête à reprendre le rôle de Sally Draper et a quelques idées sur ce que pourraient être les retombées potentielles de Mad Men.

Kiernan Shipka indique clairement qu’elle est prête à partir pour un potentiel Des hommes fous série dérivée, car tout ce qu’elle attend, c’est de recevoir cet appel d’AMC. Dans la série originale, diffusée sur AMC de 2007 à 2015, Shipka jouait Sally Draper, la fille de Don Draper de Jon Hamm. Le jeune de 22 ans Aventures effrayantes de Sabrina La star a récemment déclaré qu’elle était « prête » à revisiter Sally dans une nouvelle série, et dans une nouvelle interview avec le podcast Keep It de Crooked Media, Shipka a dévoilé ses idées pour le spin-off.

Au départ, Shipka était prête à passer à d’autres projets lorsque Des hommes fous terminé sa course il y a sept ans. Alors qu’elle a depuis trouvé le succès ailleurs, Sally Draper n’a jamais vraiment quitté l’esprit de Shipka. Ayant pris suffisamment de temps loin de la série pour regarder son personnage sous un angle différent, Shipka pense que c’est le moment idéal pour lancer le spin-off, et elle est tellement excitée par la perspective qu’elle ne peut s’empêcher de penser aux possibilités.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que quand [Mad Men] terminé, je voulais m’en retirer, pas m’en retirer, mais m’éloigner et trouver de nouvelles choses et découvrir qui j’étais en tant que personne. Et je pense que je savais que j’avais besoin de temps. Mais maintenant je suis prêt. je suis prêt à voir [Sally] de nouveau. Je suis prêt à voir ce qu’elle fait. J’ai l’impression d’avoir tellement d’idées sur ce qu’elle ferait. »

Shipka poursuit en décrivant un peu plus loin sa vision du spin-off de Sally, estimant que l’éducation du personnage que nous avons vue dans Des hommes fous se prête au potentiel de l’histoire d’une nouvelle série. Elle envisage que Sally ne va pas très bien alors qu’elle navigue dans la vie d’une vingtaine d’années, mais d’une manière qui rend la télévision «amusante» et divertissante.

« De toute évidence, la façon dont je suis si curieux de voir à quel point elle serait efficace, par la façon dont elle a été élevée, parce que nous l’avons en quelque sorte laissée à un moment très intéressant de sa vie où je pense que les choses auraient juste commencé à vraiment changer . Et la voir peut-être dans la mi-vingtaine, faire tout ce qu’elle ferait me plaît extraordinairement. Extraordinairement. Elle le serait. Ouais, elle l’avait fait. Ouais. Et je pense qu’elle se lâcherait. Je pense qu’elle le ferait Je ne pense pas qu’elle irait bien du tout. Mais dans le bon sens. D’une manière amusante.

Jon Hamm a déjà approuvé un spin-off de Sally





AMC

Jon Hamm a déclaré publiquement qu’il aimerait voir un spin-off de Sally. Retour quand Des hommes fous se terminait en 2015, Hamm a parlé à Entertainment Weekly de l’idée de faire une série centrée sur Sally. L’acteur a présenté certaines de ses propres idées sur l’endroit où Sally aurait pu aller avec sa vie après Des hommes fous, et Hamm semblait plutôt intrigué par l’idée. Comme il dit:

« Passez dans les années 70 et devenez une rock star et transformez-vous en Joan Jett ou quelque chose comme ça. Conduisez une moto et tuez un gars. Gagnez beaucoup d’argent et devenez ensuite Oliver Stone dans les années 80. Rendez-vous avec Kurt Cobain dans les années 90 Elle est juste une pierre de touche pour chaque génération Ouais, je regarderais cette émission. Sally à travers les décennies. »

Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à ce que Kiernan Shipka la reprenne Sabrina rôle dans la saison 6 de Riverdale.





Le docteur Strange dans le multivers de la folie aurait un « nombre de corps impressionnant »

Lire la suite





A propos de l’auteur