Kieran Culkin de Succession explique l’approche de Roman Roy dans la saison finale

Drame d’entreprise de HBO Succession a commencé sa quatrième saison comme un succès viral, atteignant 2,3 millions de téléspectateurs, avec une augmentation de 33 %. De nouveaux mouvements sont venus des frères et sœurs Roy, qui sont plus liés que jamais dans la bataille pour le trône du géant des médias.





Succession est plus qu’une simple histoire magistrale de guerres médiatiques dans le capitalisme tardif basée sur des problèmes mondiaux et des sujets politiques. La série se concentre également sur les ambitions individuelles d’une famille ultrariche, les traumatismes de leur passé et leurs attitudes les uns envers les autres. Roman Roy tient une grande place dans cette histoire complexe, interprétée par Kieran Culkintout comme ses frères et sœurs Shiv (Sarah Snook) et Kendall (Jeremy Strong).

Dans une interview avec TV Insider, Kieran Culkin a déclaré qu’en dépit d’être décrit comme un personnage amusant par le public, Roman a des côtés sombres et est ouvert à l’examen, » Il est facile pour les gens de le regarder et de voir une sorte de f ** kabout . Les gens diront, ‘il a les meilleures répliques, c’est tellement drôle.’ Je me dis, ‘il se passe beaucoup de choses avec ce gars qui est un peu plus tordu et il y a définitivement une obscurité pour lui », a-t-il dit.





« Forgeons notre propre chemin »

Famille de succession HBO

Culkin a déclaré que Roman devait emprunter une voie différente de celle de ses frères et sœurs, qui essayaient de se défendre après la défaite, et qu’il pensait qu’il était inutile de jouer à nouveau avec Logan Roy de Brian Cox. Il a déclaré que bien que Roman n’était pas proche de son père, il n’a pas complètement fermé les portes.

»Nous l’avons déjà fait et nous avons perdu instantanément. Nous étions bons, nous étions forts et nous avons perdu comme ça. Alors ne refaisons pas ça. La réticence initiale de Roman dans l’acquisition de Pierce est due au fait que cela signifie se retrouver face à face avec papa, ce qui est historiquement très mauvais pour nous. Roman c’est comme… ‘forgeons notre propre chemin. Je pense, au moins pour Roman, être capable de faire ça loin de papa signifie en fait raviver une sorte de relation avec papa sur toute la ligne. L’idée est peut-être qu’un jour Logan et moi pouvons aller déjeuner ou prendre un scotch, et je peux lui demander un conseil, et il me le donnera. Peut-être que papa dira : « fier de toi ». »’

Chaque épisode de Succession La saison 4 sera diffusée sur HBO le dimanche soir à 9/8c.