Kiefer Sutherland veut que Jack Bauer revienne dans une nouvelle série 24

Fans de 24 en espérant revoir Jack Bauer, ce souhait pourrait être exaucé, car Kiefer Sutherland est là avec eux. Après avoir fait ses débuts en tant que personnage de l’original 24Sutherland a servi dans les coulisses en tant que producteur exécutif pour la série revival 24 : Héritage. Corey Hawkins a pris la relève en tant que nouveau personnage principal de la série, et malgré l’implication de Sutherland, il n’a pas repris le rôle de Jack pour le spin-off.

Dans une nouvelle interview vidéo pour GQ, Sutherland a parlé de l’avenir potentiel de 24. Il admet que son temps en tant que Jack Bauer lui manque et qu’il a toujours l’impression que « l’histoire du personnage n’est pas résolue », suggérant qu’il serait prêt à revenir. Comme l’explique l’acteur :

« Ça me manque. Ce fut une expérience incroyable. J’ai appris que vous feriez mieux de ne pas être définitif quant à votre réponse quant à savoir si vous ferez ou ne ferez pas quelque chose. J’adore jouer ce personnage. Je crois que l’histoire n’est pas résolue. Si quelque chose devait être écrit qui avait du sens pour moi et dont je pensais qu’il allait contribuer à la franchise, je serais derrière, même si ma participation à cela devait être limitée.

Sutherland souligne que l’écriture doit encore être de premier ordre avant de signer pour un nouveau 24. Ce qu’il espère vraiment, c’est que le showrunner original Howard Gordon assume le renouveau potentiel, mais cela ne signifie pas nécessairement que Jack Bauer doit également être le personnage principal. Sutherland a un terrain qui verrait un nouveau casting se lancer dans une mission pour trouver Jack.

« Mon implication sera toujours fondée sur ce que je perçois comme étant la qualité de l’écriture. Si Howard Gordon est motivé pour le faire, nous verrons ce qui se passera. Je pense que la seule chose qui aurait jamais un sens, et j’ai dit [Gordon] c’est que vous lancez le nouveau casting parce qu’ils essaient d’obtenir [Jack] de retour de Chine ou de n’importe quel endroit où je me suis retrouvé.

Il y a eu des faux départs avec 24 projets dans le passé, donc Sutherland ne s’attend probablement pas carrément au nouveau 24 se passer. Il y a plus de dix ans, il était prévu de développer un long métrage lié à la série. Pour une raison quelconque, il n’a jamais réussi à décoller, et Sutherland est revenu plus tard pour le spin-off de la série limitée. 24: Vivez un autre jour en 2014. Cela a été suivi par les retombées de courte durée 24 : Héritage en 2017 avec Corey Hawkins en tête, mais cela a été annulé par Fox plus tard cette année-là après une saison.





D’autres retombées potentielles ont été évoquées. En 2019, Fox a transmis un spin-off qui aurait été un « thriller juridique » se déroulant dans le 24 univers. Il y a également eu des rapports sur une série préquelle prévue à la suite d’un jeune Jack Bauer, mais il a été rapporté en 2020 que ce projet avait également été abandonné.





