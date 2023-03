Kiefer Sutherland à propos d’un 24 Revival: « Si je pouvais faire autre chose avec, je sauterais certainement dessus »

Tel que rapporté par Entertainment Weekly, la star Kiefer Sutherland reviendra sur le petit écran le 26 mars avec le thriller de Paramount+ Trou de lapin. Pourtant, lors de sa récente conversation avec EW, le Survivant désigné l’acteur a parlé d’un autre thriller télévisé, sa série à succès 24. Le drame Fox (qui a valu à Sutherland un Emmy ainsi que six autres nominations pour son interprétation de Jack Bauer) a duré neuf saisons de 2001 à 2010 et a même vu l’acteur reprendre son rôle dans la série limitée de 2014. 24: Vivez un autre jour.





Sutherland a déclaré: « Je veux dire, c’était le meilleur moment de ma vie. J’étais au début de la trentaine, donc j’étais physiquement capable. Je n’avais pas la vingtaine, donc j’étais un peu plus intelligent – pas beaucoup, mais un un peu plus intelligent. Et je dois le faire pendant 10 ans, ce qui est, je vous le garantis, l’opportunité la plus stable qu’un acteur n’aura jamais eu. »

Il a poursuivi: « Donc, pour toutes ces raisons, et juste les gens fantastiques avec qui j’ai pu le faire – et au fait, c’est tellement agréable de faire quelque chose que les gens aiment. [Laughs] Parce que j’ai eu l’autre côté, où j’ai fait quelques choses où les gens sont comme, ‘Ouais, ça craint.’ Je vous garantis que l’autre version est plus agréable. C’était incroyablement spécial pour moi et j’aimerais que ça continue. »

Bien que cela fasse presque dix ans que Sutherland n’a pas dépeint Jack pour la dernière fois, la star a depuis déclaré publiquement qu’il pensait que son personnage populaire avait plus d’histoires à raconter. De même, selon Sutherland, il est toujours en contact avec le showrunner de la série Howard Gordon.





Kiefer Sutherland a déclaré qu’il parlait toujours avec 24 Showrunner Howard Gordon de la possibilité de ramener Jack Bauer

Sutherland a déclaré: « Howard et moi parlons tout le temps et invariablement cela revient. L’idée qu’il soit ramené – je ne fais que cracher – je pense que c’est une idée intéressante. Vous introduisez un nouveau groupe de personnes dans leurs efforts pour obtenir le sortir, et ça continue à partir de ce moment. Il y a beaucoup de façons de s’y prendre.

Sutherland a noté qu’un autre 24 inclurait également des variations de la série qui n’impliquent pas Jack, similaires à celles de 2017 24 : Héritage, qui mettait en vedette Corey Hawkins et Sutherland en tant que producteur exécutif. Sutherland a déclaré: « Je pense aussi que c’est une si bonne idée de prendre un moment de 24 heures dans la vie de quelqu’un qui est désespéré – et cela pourrait être un pompier; cela pourrait être tellement de circonstances différentes. »

Il a ajouté: « Cela me dépasse que quelqu’un ne soit pas venu et ait dit: » Eh bien, nous devons faire ça avec ça. Donc, que cela m’implique ou non, je pense juste que faire quelque chose en temps réel est si intelligent – difficile, mais intelligent – que je trouve un peu choquant que cela ne se soit pas manifesté en quelque chose d’autre et/ou plus grand. »

Selon Sutherland, peu importe qu’un autre 24 présente son personnage. Il a dit: « Je ne suis pas plus intéressé par une idée que par une autre. Joel [Surnow] et Bob [Cochran, creators of 24] est venu avec quelque chose de vraiment intelligent dans cette idée de dire quelque chose en temps réel sur une période de 24 heures, et je détesterais juste penser qu’il n’y a qu’un seul coup à la batte. »

Sutherland a terminé en parlant de 24 en disant: « J’étais reconnaissant d’avoir eu l’opportunité. Si je pouvais en faire autre chose, je sauterais certainement dessus. Mais si cela devait simplement devenir autre chose, j’en serais également le champion, parce que je pense que l’histoire est une si bonne idée. Qu’est-ce que c’était, 20 ans après la première Star Trek qu’ils ont finalement commencé à se transformer en quelque chose de différent ? Je vois certainement que pour quelque chose comme 24, parce que je pense que c’est une idée digne d’une franchise. Alors, oui, le temps nous le dira. »