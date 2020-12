Kid Trunks lance « The Nightmare B4 Christmas EP »

Le cauchemar avant Noël influence toujours cette génération. Les vibrations d’horreur du film classique de Disney sont parsemées du dernier EP de Kid Trunks, Le Nightmare B4 Noël. Fonctionnant sur six titres, le dernier projet de Kid Trunk capture un côté plus sombre qui ne met pas vraiment en valeur la saison des vacances. Cependant, la musique correspond parfaitement à ce que nous attendons du jeune rappeur.

The Nightmare B4 Noël présente des apparitions de Lil Uzi Vert, SosMula et Jackboy. La production est gérée par un éventail de talents, dont Iano Beatz, D. Rein et DJ Scheme. Kid Trunks, qui est un protégé de XXXTentacion, a de grandes aspirations qu’il pense pouvoir atteindre grâce à la musique. « La musique n’est qu’un tremplin pour arriver là où je veux être dans la vie », a déclaré Kid Trunks Miami New Times. «Je sais que je ne serai pas un rappeur éternellement. À 29 ou 30 ans, j’espère que je serai un super millionnaire. Je veux investir dans différentes choses comme les actions et les propriétés. J’espère que ma famille et les petits-enfants seront bons. Je veux juste que mon héritage et mon nom de famille brillent et vivent pour toujours. » Courant Le cauchemar avant Noël partout maintenant.