Kid Rock révèle que la plupart de son groupe a contracté le Covid-19

TAKITIZI Kit anti-Covid-19 : accessoires de protection, masques, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, gel pompe hydroalcoolique

Descriptif : Pourquoi une box « Kit anti-Covid-19 » ? Pour te permettre de te protéger et de protéger les autres, face à cette pandémie mondiale. Contenu : Ta box contient 4 produits différents pour te permettre d’être protégé contre la Covid-19 : 1 boîte de 50 masques chirurgicaux 2 paquets de 24 lingettes nettoyantes antibactériennes pour les mains 1 tube de 75 ml de crème hydroalcoolique senteur pamplemousse et fleur de thé pour les mains 1 flacon pompe de 300 ml de gel hydroalcoolique au karité Avantages : La boîte de 50 masques chirurgicaux de type II à usage unique, jetables, de catégorie 1 normé EN14683, te protégera toi et protègera les autres grâce à une filtration des particules s’élevant à plus de 95%. Les lingettes nettoyantes et antibactériennes pour les mains, enrichies d’alcool et d’une solution bactéricide, te permettront de désinfecter tes mains et tout type de surface. Ton paquet de lingettes peut se glisser partout grâce à son petit format. La crème-gel