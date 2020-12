Kid Cudi sur le point de jouer dans le film « Real Life » basé sur un roman qui arrive à l’âge adulte

Kid Cudi, artiste d’enregistrement lauréat d’un Grammy, jouera bientôt et produira dans une adaptation cinématographique de « Real Life », le premier roman en partie autobiographique sur le passage à l’âge adulte écrit par Brandon Taylor.

Cela peut signifier la résurgence de Cudi, car nous sommes également à un jour de la sortie de Homme sur la lune III.

Kid Cudi, né Scott Mescudi, produira le projet sous sa société de production et de gestion musicale Mad Solar aux côtés de Dennis Cummings et Karina Manashil.

«Au-delà de l’excitation de lancer ma société de production Mad Solar et de m’associer à Bron, dont la vision créative et la narration ont transformé l’industrie», a déclaré Kid Cudi à Deadline. «Je suis tellement fier de l’ardoise que nous développons et je ne peux pas ATTENDRE que vous tous voyiez ce que nous avons préparé.»

le Vrai vie roman se concentre sur un scientifique noir introverti et queer dans un doctorat à prédominance blanche du Midwest. programme. L’auteur du roman adaptera son roman pour cet écran.

Ce n’est pas la première apparition à l’écran de l’homme sur la lune. Cudi a récemment été vu dans la série HBO Nous sommes qui nous sommes. Il a également co-créé la série animée Netflix Entérgalactique aux côtés de Kenya Barris, lauréat du NAACP Image Award. De plus, Cudi peut être vu dans la saison 3 de HBO Westworld et le long métrage indépendant de Nick Jarecki Pays de rêve.

Les fans de Kid Cudi peuvent désormais arrêter de retenir leur souffle car ils verront beaucoup plus de la part du rappeur influent.

