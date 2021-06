Kid Cudi réfléchit à son apparence controversée de SNL

En avril dernier, lors de l’apparition de l’actrice nominée aux Oscars Carey Mulligan en tant qu’animatrice de l’émission de variétés « Saturday Night Live », le rappeur Kid Cudi a fait une présentation de sa chanson « Sad People » dans laquelle il portait une robe à fleurs lors de son intervention musicale, ce qui a provoqué toutes sortes de commentaires sur ce geste.

Dans une récente édition de l’émission HBO Max « The Shop: Uninterrupted », Kid Cudi a assuré que cette décision vestimentaire avait eu son influence sur Kurt Cobain, le chanteur emblématique du groupe grunge Nirvana, notant que l’image de lui portant une robe semble lui quelque chose qui représente le rock n roll.

« C’était génial. Il y a des années, j’ai donc clairement dit que je voulais faire ça, et c’est tellement cool parce que je donne aussi confiance aux enfants et leur dis d’être eux-mêmes et de faire ce qu’ils veulent. » Kid Cudi note que même si son collègue Kanye West n’a pas abordé le sujet, il sait qu’il « le respecte pour cela ».

Interrogé sur l’opinion des autres ou si les commentaires négatifs sur les réseaux l’affectaient, il a répondu : « Je me demande pourquoi ils se sentent comme ça, à baiser avec eux. » Kid Cudi prétend n’avoir jamais été le genre de personne qui aime penser aux réactions négatives des autres et ne se soucie pas du tout d’eux.

Je savais que ça rendrait certaines personnes folles, mais j’adore ça. Parce que le hip-hop est tellement bizarre à propos de tout.

Kid Cudi conclut qu’il trouve vraiment amusant qu’il y ait des vidéos YouTube d’hommes adultes se plaignant de porter la robe sur Saturday Night Live au motif qu’elle « a fait quelque chose contre les hommes et la masculinité ».