Kid Cudi perd son emprise dans la nouvelle vidéo « She Knows This »

Kid Cudi reprend son son classique sur « She Knows This », qui décroche officiellement une nouvelle vidéo autodestructrice.



L’hiver est peut-être à nos portes, et alors que cette année notoire touche à sa fin, Kid Cudi a émergé pour séparer les nuages ​​et offrir un rayon de lumière. Bien qu’en toute honnêteté, on ne sait pas si les motivations de Moon Man sont aussi pures qu’il le laisse entendre. Alors que son tout nouvel album L’homme sur la lune III: l’élu sert à fournir des preuves suffisantes pour une étude approfondie des personnages, beaucoup ont rapidement été attirés par « She Knows This », une explosion stylistique du passé évoquant le « Old Cudi ». Et comme de nombreux fans l’ont compris, la nostalgie a tendance à être la porte d’entrée vers le cœur.

Il n’est pas étonnant que Cudi ait choisi d’atterrir sur « She Knows This » comme une vedette clé, digne du traitement vidéo. Le clip lui-même trouve Cudi isolé dans un appartement de grand standing, laissé aux prises avec ses pensées et apparemment poussé au bord de sa propre santé mentale. Frénétique, maniaque et finalement conduit à la folie dans une dose d’adrénaline à indice d’octane élevé, Cudi procède à orchestrer sa propre disparition dans une poursuite à grande vitesse, un dernier adieu provocateur à la police qui cherche à le retenir. Découvrez le clip maintenant et assurez-vous de montrer un peu d’amour au single nostalgique de Cudi dans les commentaires ci-dessous.