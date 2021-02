Kid Cudi jouera dans le nouveau thriller d’horreur « X »

On sait peu de choses sur le projet, sauf que les co-stars Neige bretonne (Parfait), Mia goth (Suspiria) et Jenna ortega (Jane The Virgin) s’est également inscrite.

Le film, écrit par West, se prépare à tourner en Nouvelle-Zélande et serait sur le point de faire un film pour adultes, écrit The Hollywood Reporter.

Pendant ce temps, Cudi, cuyo le vrai nom est Scott Mescudi, a révélé le mois dernier que lui et 50 centimes ils travaillent ensemble sur une nouvelle émission de télévision.

Cudi a commencé 2021 en partageant une édition de luxe de son nouvel album « L’homme sur la lune III ».

«J’ai reçu un appel avec 50 Cent la semaine dernière pour préparer un spectacle ensemble», a tweeté Cudi dans la nuit du 30 janvier. “De grandes choses arrivent !! Je te tiendrai au courant.

Nous avons eu un appel avec 50 Cent la semaine dernière pour préparer un spectacle ensemble. De grandes choses se passent !! Je vous tiendrai au courant. 50 est l’un de mes animateurs préférés et il est aussi un gars vraiment génial avec un bon cœur. – L’élu (@KidCudi)

« 50 est l’un de mes animateurs préférés et c’est aussi un gars formidable avec un bon cœur », a-t-elle ajouté. Les détails définitifs du programme, ou la forme qu’il pourrait prendre, n’ont pas encore été révélés.