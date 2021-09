Kid Cudi et Ariana Grande se blottissent contre le désastre dans Don’t Look Up Sneak Peek de Netflix

Une nouvelle image d’Adam McKay Ne cherchez pas montre Ariana Grande et Kid Cudi se blottissant sur le canapé, buvant du champagne. Bien que le simple fait de voir Kid Cudi et Ariana Grande puisse suffire à certains, ce ne sont que des morceaux d’un tout beaucoup plus vaste. En plus de ces deux, Ne cherchez pas présente l’une des plus grandes collections d’acteurs et d’actrices à avoir jamais honoré le grand écran (et l’écran de télévision depuis son arrivée sur Netflix).

Ne cherchez pas est une comédie noire de science-fiction mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans le rôle de deux astronomes de bas niveau se lançant dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité de l’approche d’une comète qui détruira la Terre. Ce film vient du réalisateur McKay, qui a récemment réalisé Le grand court et Vice, deux comédies noires qui n’ont pas reculé devant leur politique. Ces deux films ont valu à McKay une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur et Vice a obtenu une nomination pour le meilleur film. McKay a pris des comédies plus loufoques, notamment Les autres gars, Demi frères, et Présentateur. McKay écrit et produit également ce film.

Aux côtés de Kid Cudi et Ariana Grande, le reste de la distribution est énorme et vous voudrez peut-être respirer avant de le lire. Le casting est complété par Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Mark Rylance, Tyler Perry, Rob Morgan, Ron Perlman et Michael Chiklis. Le nombre de nominations aux Oscars et de victoires parmi cette équipe est absurde. Outre DiCaprio et Lawrence, on ne sait pas à quel point tout le monde aura un rôle important, y compris Grande et Kid Cudi.

Netflix a récemment sorti une bande-annonce avec de nombreux plans montrant un DiCaprio stressé. Hill et Streep semblent avoir un rôle gouvernemental comme ils sont montrés dans le bureau ovale. D’après la bande-annonce, il semble que personne ne prenne cette comète au sérieux malgré ses conséquences apocalyptiques. McKay n’a pas peur des commentaires sociaux et Ne cherchez pas en aura sûrement plein.

Dans une interview avec le New York Times, McKay a discuté de la politique de Ne cherchez pas et a mentionné qu’il a d’abord commencé comme une allégorie du changement climatique, mais a quelque peu changé lorsque la pandémie a frappé.

« C’est un peu comme ça que ça a commencé. Mais ensuite la pandémie a frappé. Cela a fait ressortir de quoi parle vraiment le film, c’est-à-dire comment nous communiquons les uns avec les autres », a déclaré McKay. « Nous ne pouvons même plus nous parler. Nous ne pouvons même pas nous mettre d’accord. Il s’agit donc du changement climatique, mais à la base, il s’agit de ce qu’a Internet, de ce qu’ont les téléphones portables, de ce que le monde moderne a fait à la façon dont nous communiquer. »

La bande-annonce s’est assurée de mettre en évidence l’incroyable casting, montrant le nom de chacun en grosses lettres pour souligner le nombre de célébrités qui vont apparaître ici. Ne cherchez pas pourrait finir par être un beau cadeau de Noël car il tombera sur Netflix le 24 décembre. Il aura également une sortie en salles limitée le 10 décembre. Assurez-vous de garder ce film sur votre radar car il sera certainement pertinent une fois la saison des récompenses arrivée.

