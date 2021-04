Kickstarter: sortie du jeu de tir d’horreur de survie Tchernobylite en juillet, sortie PS5 plus tard

Le tireur d’horreur de survie Tchernobylite par le développeur polonais The Farm 51 (Obtenir encore) est fait. Le jeu d’action sombre, annoncé en 2019 via une campagne Kickstarter, est désormais terminé. Maintenant, la date de sortie est enfin fixée.

Quand apparaît Tchernobylite? Le hit Kickstarter, déjà largement plébiscité, apparaît dans juillet pour la PlayStation 4, la Xbox One et le PC. Une version pour les nouvelles consoles de génération PS5 et Xbox Series X / S devrait avoir lieu plus tard dans l’année.

Pendant ce temps, il existe un méga-patch pour le Accès anticipé sur Steam de 23 avril. Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour l’accompagner.

Voilà ce qu’est Tchernobylite

Dans le jeu de rôle de survie et d’horreur, le joueur se glisse dans la peau du physicien Igor, qui était présent à la centrale nucléaire ukrainienne lors de la catastrophe nucléaire du réacteur n ° 4 le 26 avril 1986. 30 ans après le Gau, le scientifique désormais mature retourne dans la zone restreinte pour enquêter sur la mystérieuse disparition de sa bien-aimée. Il ne s’agit pas seulement de survivre dans la zone de mort radioactive, mais aussi de découvrir les secrets tordus de la zone d’exclusion. La présence militaire n’est pas le seul problème.

Les seuls alliés sont les autres harceleurs de la zone d’exclusion qui se battent également pour leur survie. L’histoire n’est pas linéaire, mais change à chaque décision que vous prenez. À tout moment, les chances de succès peuvent diminuer, les camarades meurent, les fournitures s’épuisent ou une patrouille inattendue peut vous repérer. Pour aggraver les choses, d’autres dangers surgissent autour de vous sous des formes mystérieuses. Chaque jour apporte de nouveaux défis avec des niveaux de difficulté en constante augmentation. Il est important de choisir une stratégie avec soin afin de survivre à la fin.

Dans le cadre de la grande mise à jour sur Steam, le jeu a reçu quelques ajustements visant la sortie imminente:

L’histoire a été révisée

Dans la première partie, il y a un nouveau niveau qui prépare la grande finale de l’histoire

Quatre nouveaux PNJ qui deviendront importants au fur et à mesure que l’histoire avance

Les compagnons PNJ peuvent désormais être équipés d’armes et d’armures

Le nouvel ennemi est un soldat lourdement blindé

Après votre mort, vous perdrez des objets aléatoires de valeur de votre inventaire

Le DLSS de Nvidia est pris en charge pour améliorer les performances

Nouveau système de stockage

Optimisations dans les domaines du graphisme, de l’IA, du combat et plus

Nouvelle bande originale du compositeur primé de The Witcher 3 Mikolaj Stroinski

Presque dans une première version de démonstration de deux heures de la pré-alpha en 2019 Nous avons déjà pu nous convaincre des qualités de « Tchernobylite ». Le mélange d’éléments d’horreur de survie et de science-fiction rappelle le contenu et l’apparence Gamme STALKER. Vous pouvez lire pourquoi nous étions enthousiasmés par la version de démonstration dans notre rapport d’expérience:

Campagne Kickstarter réussie

La mise en œuvre de «Tchernobylite» a été financée grâce à une campagne Kickstarter en 2019. A cette époque, après seulement dix jours, l’objectif fixé par les développeurs de 100 000 € déjà réalisé. À la fin, je viens de diriger 3300 supporters total environ 206 000 € à.