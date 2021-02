Kicks porte de nouveaux vêtements pour réussir son défilé

Le Nissan Kicks porte de nouveaux vêtements. À partir de mars, le SUV compact produit à Resende, à Rio de Janeiro, sera renouvelé chez les concessionnaires à travers le pays. Les modifications font suite à la mise à jour faite à l’extérieur, qui modifie principalement la conception avant du modèle. Mais la marque japonaise en a profité pour ajouter des technologies.

Désormais, Kicks avertit s’il y a un véhicule à proximité lors d’une conversion, et également si le SUV quitte involontairement la piste. Ce sont deux des caractéristiques que l’utilitaire aura avec le restyling: les alertes d’angle mort et de sortie de voie involontaire. Une autre nouveauté est l’alerte de trafic croisé, qui détecte les objets – statiques et en mouvement – à l’envers.

Les «vieux» Kicks – après tout, cela fait cinq ans depuis le premier – avaient déjà (dans la version la plus chère) l’assistant de freinage intelligent et sophistiqué. Le SUV freine tout seul s’il comprend qu’il existe un risque imminent de collision (sans réaction du conducteur). Parce que Nissan a déplacé le radar du système sur le bouclier de la calandre avant et installé une caméra sur le pare-brise, améliorant ainsi la lecture du système ainsi que les réponses.

De cette manière, le nouveau Kicks devient l’un des SUV compacts avec le plus grand nombre de technologies embarquées. La ligne 2022 comprend également de nouveaux phares Full LED, qui ont enfin un éclairage de jour (DLR) et pas seulement une signature visuelle. Cependant, seule la version haut de gamme aura toutes ces nouvelles fonctionnalités. Les autres modèles intègrent le nouveau design et quelques améliorations.

L’un des points forts de la rénovation Kicks est le design. Le SUV gagne l’avant le plus moderne de la marque, avec le double «V» joignant les phares, la calandre et les pare-chocs. L’ensemble optique plus fin et diagonal ajoute une touche moderne au SUV Nissan, tandis que la finition noire brillante sur la calandre et les cadres des feux antibrouillard lui donnent un aspect plus chic.

À l’arrière, les lampes de poche sont désormais reliées par une barre réfléchissante. Le design lui-même ne change pas beaucoup, mais l’ensemble optique aura désormais un éclairage LED dans toutes les versions – à l’exception de la flèche et des feux de recul, qui utilisent des lampes halogènes. Le pare-chocs, quant à lui, a également été redessiné et est désormais divisé par une ceinture noire.

De plus, le nouveau Nissan Kicks est presque le même qu’avant. La marque japonaise a à peine touché l’intérieur. La principale nouveauté de la gamme 2022 est le son de la marque Bose, qui ajoute des haut-parleurs haut de gamme, en plus d’un système sans précédent pour le conducteur, appelé Personal Sound. Avec deux haut-parleurs intégrés à l’appui-tête, le système simule un son à 360 °.