Kick It Out enregistre une hausse des abus homophobes et racistes dans le football

Il y a eu un énorme pic d’abus homophobes et racistes dans le football au cours de l’année dernière, selon de nouveaux chiffres publiés jeudi 3 septembre.

Kick It Out, une organisation qui surveille la discrimination dans le football, a constaté une augmentation significative des abus discriminatoires lors des matches de football et des discussions sur le football en ligne.

Il y a eu une augmentation de 42% des signalements de discrimination dans le football professionnel, contre 313 l’année dernière à 446 lors de la saison de football 2019/20.

Fait alarmant, 117 cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ont été signalés, soit près du double des 60 incidents enregistrés l’année dernière (en hausse de 95%).

Il y a également eu une augmentation de 53 pour cent de la discrimination raciste dans le football – 282, contre 184 l’année dernière.

Au niveau de la base, Kick It Out a enregistré 94 signalements de discrimination au cours de la saison de football 2019/2020, contre 113 l’année dernière. Cependant, l’organisation a noté que cela était probablement dû à des annulations généralisées pendant la pandémie de COVID-19.

Le groupe de défense a déclaré que, par rapport à la période équivalente de la saison dernière, il y avait en fait une augmentation de 11% des incidents discriminatoires au niveau local.

Le sondage Kick It Out montre que l’homophobie et le racisme sont alarmants dans le football britannique.

Kick It Out a également publié les résultats d’un sondage YouGov qui a interrogé 1000 fans de football sur la discrimination dans le sport.

Quelque 39 pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir entendu ou été témoins d’un acte de discrimination au cours de la dernière année, tandis que 14 pour cent ont déclaré avoir été témoins d’un incident la semaine dernière.

Entre janvier et décembre 2019, 30% ont été témoins de commentaires ou de chants racistes lors d’un match de football, tandis que 71% ont déclaré avoir vu des abus racistes dirigés contre un footballeur sur les réseaux sociaux.

51% des personnes interrogées avaient vu du racisme dirigé contre un fan d’une équipe adverse sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, 32% des supporters interrogés ont déclaré avoir été témoins d’abus homophobes lors d’un match de football, tandis que 41% avaient vu l’homophobie visant un footballeur sur les réseaux sociaux.

Kick It Out jouera son rôle avec des programmes de campagne, d’éducation et de talent qui diversifient le visage du football. Mais c’est la responsabilité de chacun.

Fait inquiétant, 22% des personnes interrogées ont déclaré qu’il serait peu probable qu’elles signalent un incident discriminatoire lors d’un match de football.

La moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’il serait peu probable qu’elles signalent des abus racistes ou homophobes contre des footballeurs, des entraîneurs ou des officiels de match lors d’un match de football.

Sanjay Bhandari, président de Kick It Out, a déclaré que «la haine et la division» constituaient une «menace pernicieuse» pour la société.

«Nos rapports indiquent une forte augmentation des rapports de discrimination au cours des deux dernières années», a-t-il dit, notant que leurs chiffres sont en ligne avec l’augmentation des rapports sur les crimes de haine.

«Nous savons que les rapports à Kick It Out ne sont que la pointe de l’iceberg. Nous ne rapportons que ce qui nous est rapporté. Il n’y a pas de vision unique sur l’ensemble du football.

«Nous devons regrouper les données dans Kick it Out, les clubs, les forces de l’ordre, les organes directeurs et autres afin d’avoir une vue d’ensemble complète pour nous donner une plus grande chance de trouver ensemble de meilleures solutions.»

Il a également exhorté les entreprises de médias sociaux à «faire partie de la solution» et à se joindre à la lutte contre le discours de haine en ligne.

«Nous devons tous faire plus. Nous devons tous prendre position », a ajouté Bhandari.