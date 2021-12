Kick-Ass est redémarré par le réalisateur original Matthew Vaughn

Alors que le boom du cinéma de super-héros poursuit sa conquête d’Hollywood, Déchirer, foutre une branlée revient dans la mêlée. L’original Déchirer, foutre une branlée Le film, basé sur la bande dessinée du même nom de Mark Millar et John Romita Jr., a été réalisé par Matthew Vaughn et écrit par Vaughn et Jane Goldman. Il est sorti en 2010 alors que l’univers cinématographique Marvel en était encore à ses balbutiements.

Jeff Wadlow a écrit et réalisé Kick Ass 2, qui est sorti en salles en 2013. Il y avait eu des rumeurs d’un troisième versement au cours des années suivantes, mais ces plans ne se sont jamais concrétisés. C’est plutôt calme sur l’état de la Déchirer, foutre une branlée franchise pour la plupart ces dernières années, mais selon Collider, le réalisateur original Matthew Vaughn dit que le nouveau plan est de redémarrer la série à partir de zéro. Il affirme également que le projet est même tout « prêt à démarrer ».

« Nous avons un gros redémarrage de Kick-Ass dans deux ans. Un gros redémarrage. C’est tellement fou que je ne peux pas en parler. Mais nous l’avons prêt à partir. Tous les droits reviennent dans deux ans, puis nous allons le redémarrer là où les gens seront comme, il est fou.

Vaughn suggère que le Déchirer, foutre une branlée les films étaient peut-être en avance sur leur temps. Le succès des films R-rated basés sur des bandes dessinées, tels que Dead Pool et Joker, ont amené les studios à reconsidérer leur position sur le soutien de ces types de films. Confiant que le redémarrage a lieu pour de vrai, Vaughn dit que la recherche est en cours pour trouver une nouvelle star principale avec Aaron Taylor-Johnson qui n’est plus celle qui porte les collants verts et jaunes.

« Parce que je pense que l’indice est dans le titre. Je pense que Kick-Ass est devenu un nouveau genre de genre. Tout le monde disait : ‘Oh, tu ne peux pas faire de super-héros R-rated. Personne ne voudra voir un super-héros classé R. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, j’ai eu cette idée, et c’était tellement dingue que je me suis dit ‘Ouais, super. Cela provoquera autant de controverse, et tout le monde en parlera et autant de gens qui l’aiment le détesteront. Mais je ne dis pas qu’il n’a pas les personnages et n’en aura pas, vous savez. Je dis juste que ce n’est pas ce que n’importe qui pourrait imaginer ce que c’est. Et je vais avoir besoin d’un acteur ou d’une actrice très, très courageux pour jouer le nouveau Kick-Ass parce que ça leur fera peur. »

Déchirer, foutre une branlée raconte l’histoire d’un adolescent obsédé par les bandes dessinées qui entreprend de devenir un super-héros de la vie réelle. Il se rend compte qu’il va peut-être avoir plus qu’il ne peut vraiment supporter avant d’obtenir l’aide de Hit-Girl, une fille de onze ans qui a été efficacement formée comme justicière mortelle.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie officielle pour le nouveau Déchirer, foutre une branlée redémarrez avec le projet encore entouré de mystère. Deux ans, ce n'est vraiment pas très loin pour faire des films à gros budget, alors peut-être une annonce de casting pour le nouveau Déchirer, foutre une branlée ne peut pas être trop loin. Pour l'instant, les fans peuvent toujours revenir en arrière et revisiter les films originaux.





