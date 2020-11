Kia Sportage. La cinquième génération est déjà en test en Europe

La cinquième génération du Kia Sportage a été «rattrapée», pour la première fois, lors d’essais en Europe, qui ne devraient cependant être présentés qu’à la fin de 2021.

L’un des modèles Kia avec le plus de traditions en Europe est le Sportage, qui tout au long de sa carrière a connu quelques évolutions, la plus profonde étant sa transformation du tout-terrain traditionnel en SUV.

La gamme actuelle est proposée en moteurs essence et diesel de 1,6 litre, avec une technologie hybride légère dans le cas des hélices diesel, et quatre niveaux d’équipement (Tech, Urban, Line et GT Line).

Photo d’espionnage du prochain Kia Sportage. Photo: thekoreancarblog

À ce stade, on ne sait pas encore si la marque coréenne maintiendra ces moteurs dans la nouvelle génération de Sportage lors de sa mise en vente en 2022, mais il est probable que l’offre diesel se poursuivra, compte tenu de l’expression commerciale de ce modèle.

Certaines des options à essence devraient également être électrifiées, mais Kia n’a pas précisé si le Sportage recevrait également un moteur hybride rechargeable, tout comme il l’a fait avec le Sorento.

Kia a révélé la stratégie de lancer 11 nouveaux véhicules électriques d’ici la fin de 2025, y compris un nouveau crossover au style sportif et d’une autonomie d’environ 500 kilomètres, mais il est peu probable qu’il soit commercialisé sous le nom de Sportage, car la marque veut un plus de positionnement premium.

Design inspiré du Sorento

Les prototypes du nouveau Sportage montrent une évolution radicale du design, comparable à celle enregistrée entre la deuxième et la troisième génération de ce modèle.

La génération actuelle du Kia Sorento devrait être remplacée d’ici la fin de 2021

Le nouveau design du capot suggère une influence du nouveau Sorento, qui a reçu la dernière signature visuelle de la calandre à nez de tigre Kia, tandis que les groupes optiques semblent avoir été déplacés vers une position plus basse.

Les révisions sur le côté et à l’arrière ont également été profondes, tandis que la ligne de toit présente une courbe plus raide vers un compartiment à bagages qui a également été redessiné.

