Kia renouvelle Stinger avec des détails esthétiques, de la technologie … et 3 chevaux de plus

Gran Turismo qui est également le modèle haut de gamme de l’offre de la marque sud-coréenne, la Kia Stinger vient de subir une mise à jour, non seulement en termes d’esthétique et de technologie, mais aussi en ce qui concerne les moteurs. Quant à l’arrivée sur le marché, elle devrait y arriver plus tard cette année.

Fastback avec plus d’affirmation de l’autre côté de l’Atlantique, la Kia Stinger se renouvelle, tout de suite, avec de petites touches à l’extérieur.

Des changements, dont beaucoup en détail, qui, en plus de se concentrer sur des aspects tels que l’optique avant et les feux arrière – ces derniers reliés entre eux par une bande lumineuse à LED -, se reflètent également dans les nouvelles roues de 18 et 19 pouces, ainsi que dans deux nouveaux packs extérieurs: Dark Package et Black Package. Ce qui fait la différence, essentiellement, à travers la coloration de certains composants.

Passant à l’intérieur de la cabine Kia Stinger, nous soulignons l’introduction, avec cette mise à jour, d’un nouvel écran tactile de 8 pouces, et le client peut également choisir, à la place de cette solution, un 10,25 en option ″, Avec Apple CarPlay et Android Auto déjà intégrés.

Spécifiquement pour le conducteur, un nouveau tableau de bord LCD couleur de 4,2 ″, remplaçant l’ancien 3,5 ″. Bien et aussi ici, la possibilité de choisir une deuxième solution, qui est également optionnelle, et qui passe par un tableau de bord 100% numérique, de 7 pouces.

Toujours dans le domaine des technologies, l’introduction du système de démarrage à distance du moteur, qui sur certains marchés s’accompagnera de la possibilité de pré-activer le chauffage et la ventilation des sièges.

Dans le chapitre sur l’assistance à la conduite, l’introduction du système d’avertissement de sortie et de sécurité, d’alerte d’angle mort avec une plus grande couverture, d’entretien de voie, d’assistance à la conduite sur autoroute et d’alerte d’occupant arrière.

Un V6 mis à jour

Enfin, en ce qui concerne les moteurs, les améliorations apportées par les ingénieurs de la marque sud-coréenne au V6 3.3 T-GDi essence, qui dispose désormais d’un nouveau système de soupapes d’échappement variables électroniques (Electronic Variable Exhaust Valve) , pour garantir non seulement un son plus intense en mode Sport, mais aussi un son plus discret avec les modes Eco et Confort. Parallèlement à ces avantages, une augmentation de 3 ch en puissance, donc pour les 373 ch.

Accompagnant ce V6 3.3 T-GDi également renouvelé, une transmission automatique à huit rapports, qui, selon Kia, est la solution qui correspond le mieux à l’esprit de Gran Turismo c’est dans la genèse du modèle.

Plus tard cette année

Toujours selon les prévisions du constructeur, la Kia Stinger renouvelée devrait atteindre les marchés du monde entier, peu de temps après sa présentation, toujours au cours de ce troisième trimestre 2020, en Corée du Sud.

