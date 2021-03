Kia EV6. Les premières images du nouveau crossover tout électrique

Moins d’une semaine plus tard à propos de la divulgation de son nom et nous avons déjà les premières images du nouveau Kia EV6, le premier modèle de la marque conçu dès le départ pour être uniquement et uniquement électrique.

La Kia EV6 prend la forme d’un crossover et sera également la première du constructeur sud-coréen à se reposer sur le E-GMP, la plate-forme dédiée aux véhicules électriques du groupe Hyundai Motor, qui sera créée par la Hyundai IONIQ 5 déjà dévoilée.

En dehors de l’e-GMP, on sait peu ou rien sur la nouvelle proposition électrique de Kia, des informations sur ses spécifications devant être envoyées pour sa présentation officielle plus tard ce mois-ci, selon la marque.

Opposés unis

L’accent est donc mis sur le design de la Kia EV6. Après tout, il est le premier à lancer la nouvelle «philosophie de conception» de la marque, Opposites United (opposés unis), qui finira par s’étendre à tous les modèles Kia.

Selon la marque, cette philosophie s’inspire des «contrastes de la nature et de l’humanité». Au cœur de cette nouvelle philosophie de conception se trouve une nouvelle identité visuelle qui «évoque les forces positives et l’énergie naturelle», combinées de manière contrastée avec des formes sculpturales et des éléments de style pointus.

Cette philosophie de conception repose sur cinq piliers: «Bold for Nature», «Joy for Reason», «Power to Progress», «Technology for Life» (Technology for Life) et «Tension for Serenity».

«Nous voulons que nos produits offrent une expérience naturelle et instinctive, capable d’améliorer le quotidien de nos clients. Notre objectif est de concevoir l’expérience physique de notre marque et de créer des véhicules électriques originaux, créatifs et passionnants. Les idées de nos designers et l’objectif de la marque est de plus en plus connecté que jamais, nos clients étant au cœur de ce que nous faisons et influençant chaque décision que nous prenons. « Karim Habib, vice-président senior et directeur du design

Visage de tigre numérique

Selon Kia, l’extérieur de l’EV6 est une «représentation puissante» du pilier «Power to Progress». L’aspect le plus pertinent est peut-être la disparition de la grille «Tiger Nose» (nez de tigre), qui a marqué le visage de tous les Kias de la dernière décennie. Au lieu de cela, Kia nous parle de la progression de «Tiger Nose» à «Digital Tiger Face».

Le «Tiger Nose» commence à être évoqué par la combinaison des optiques avant avec la fine ouverture qui les relie, les premières s’étendant jusqu’aux passages de roues. Les nouvelles optiques avant se distinguent également par l’intégration d’un motif lumineux «séquentiel» dynamique. L’avant est également marqué, dans sa partie inférieure, par une ouverture sur toute la largeur, ce qui permet d’optimiser le flux d’air à travers et sous la voiture.

Mais c’est derrière cela que l’on retrouve l’aspect le plus original du design de la Kia EV6. Ses optiques arrière s’étendent également sur toute la largeur (comme à l’avant, à partir des passages de roues arrière) du modèle, avec son développement en arc formant également un aileron arrière.

Le profil du crossover électrique est supposé être très dynamique, où le pare-brise et le montant C (type flottant) apparaissent avec une forte inclinaison.

Spacieux et moderne

La nouvelle plate-forme E-GMP dédiée permettra à la Kia EV6 d’avoir des dimensions internes très généreuses et le design intérieur reflète la nouvelle philosophie de conception. Le tableau de bord et le système d’infodivertissement deviennent un élément unique, ininterrompu et également incurvé.

Cette solution promet une perception de l’espace et de la ventilation, tout en promettant une expérience utilisateur plus immersive. Comme cela a été la norme récemment, ce nouvel intérieur de Kia réduit également les boutons physiques au minimum: nous avons quelques touches de raccourci et des commandes séparées pour le système de climatisation. Cependant, les boutons sont du type tactile à réponse haptique.

Une dernière note pour les banques, qui, selon Kia, sont «minces, légères et contemporaines», recouvertes de tissu créé à partir de plastiques recyclés.